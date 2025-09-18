فلسطين أون لاين

18 سبتمبر 2025 . الساعة 21:04 بتوقيت القدس
مسيّرة يمنية تتسبب بأضرار هائلة في فندق بـ "إيلات"
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أنّ مسيّرة سقطت في فناء أحد فنادق مدينة إيلات أقصى جنوب فلسطين المحتلة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في مبنى الفندق.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الطائرة المسيّرة سقطت في فناء فندق "نافيه"، فيما أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن الهجوم نُفذ بواسطة مسيّرة يمنية.

وبحسب المصادر العبرية، أعقب الحادث تفعيل صافرات الإنذار وإغلاق المجال الجوي في مطار "رامون"، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي في المدينة الساحلية.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام عبرية حالة هلع، مع تصاعد الدخان وتضرر الواجهة الزجاجية للمبنى، فيما شوهدت سيارات إسعاف وإطفاء وهي تهرع إلى الموقع عقب سقوط المسيّرة.

الهجوم يأتي في ظل تصاعد الضربات اليمنية باتجاه العمق الإسرائيلي. فقد أكد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، في كلمته الأسبوعية اليوم، استمرار العمليات الصاروخية والجوية ضد إسرائيل، مشيراً إلى تنفيذ 24 هجوماً بصواريخ ومسيّرات خلال الأسبوع الجاري.

كما سبق أن أعلنت القوات المسلحة اليمنية قبل يومين عن تنفيذ عمليتين استهدفتا مطار "رامون" في إيلات، إضافة إلى هدف آخر في مدينة يافا المحتلة.

#اليمن #صنعاء

