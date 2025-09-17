فلسطين أون لاين

17 سبتمبر 2025 . الساعة 16:33 بتوقيت القدس
98 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة.. وحصيلة جديدة لـضحايا "لقمة العيش"
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن 98 شهيدًا،و 385 إصابة جديدة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في  التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,062 شهيدًا و 165,697 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,511 شهيدًا و 53,656 إصابة.

أما عن شهداء لقمة العيش، أفادت الوزارة، أن 7 شهداء و87 مصابًا حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من نقاط توزيع المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,504 شهيدًا وأكثر من 18,381 إصابة.

وأشارت إلى تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الى 432 منهم 146 طفل هذا ومنذ اعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 154  حالة وفاة من بينهم 31 طفلا.

وأهابت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة:

🔗 https://sehatty.ps/moh-registration/public/add-order

 

 

