الذهب يحلق لمستويات قياسية مع تراجع الدولار قبيل قرار الفائدة الأميركي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً جديداً إلى مستويات قياسية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع وسط توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3693.7 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 8:33 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة لشهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.3% لتسجل نحو 3750 دولاراً.

وقال المحلل في "كابيتال دوت كوم" كايل رودا إن الأسواق تراهن على خفض وشيك للفائدة، لافتاً إلى أن "التوقعات ما زالت إيجابية بالنسبة للذهب على المدى القريب والمتوسط". لكنه حذّر من أن غياب الإشارات الواضحة من الفيدرالي قد يؤدي إلى هبوط مباغت في الأسعار.

وجاء هذا التطور بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى خفض أكبر للفائدة. وتُظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة (سي إم إي) أن المتعاملين يتوقعون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الغد، مع احتمالية ضئيلة لخفض بواقع 50 نقطة أساس.

ويعزز خفض الفائدة جاذبية الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، فيما تراجع الدولار قرب أدنى مستوى له في شهرين ونصف أمام اليورو، وأدنى مستوى في عشرة أشهر أمام الدولار الأسترالي.

من جهته، أعلن صندوق "إس بي دي آر غولد تراست"، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازته من المعدن الأصفر ارتفعت إلى 976.80 طن يوم الاثنين مقارنة بـ974.80 طن يوم الجمعة الماضي.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة استئناف أميركية أمس الاثنين دعوى الرئيس ترامب لإقالة عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ليسا كوك، في خطوة تعكس استمرار النزاع القانوني حول استقلالية البنك المركزي.

