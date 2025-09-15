غولان يحذر: احتلال غزَّة "إعلان حرب من نتنياهو على إسرائيل"

متابعة/ فلسطين أون لاين

اعتبر زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير غولان، أن خطة الجيش لاحتلال مدينة غزة تمثل "إعلان حرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إسرائيل نفسها".

وقال غولان، في تدوينة على منصة "إكس" مساء الإثنين، إن نتنياهو "يُعرّض إسرائيل للخطر، وخطوته لاحتلال غزة لن تجلب الأمن بل الكوارث"، داعيًا أحزاب المعارضة إلى الاتحاد لإبداله "قبل فوات الأوان".

ورأى غولان أن اتفاقيات السلام مع مصر والأردن تمثل "أصولًا استراتيجية لا يمكن التفريط بها"، محذرًا من أن خطوات نتنياهو "قد تقوّض هذه الاتفاقيات".

وجاءت تصريحاته تزامنًا مع استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانه على مدينة غزة، في إطار عملية عسكرية أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2" منذ 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، ترافقت مع قصف "دموي ومدمر" للأحياء السكنية، وفق وصف منظمات حقوقية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي واسع، شمل عدوانًا جويًا الثلاثاء الماضي على مقر قيادة حركة "حماس" في الدوحة، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص بينهم مدير مكتب القيادي خليل الحية ونجله، إلى جانب عنصر من قوى الأمن الداخلي القطري، بينما نجا الوفد المفاوض من الاغتيال.

الهجوم الذي استهدف العاصمة القطرية — الدولة الوسيطة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمشاركة مصر والولايات المتحدة — أثار إدانات عربية ودولية واسعة، مع مطالبات بضرورة ردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.