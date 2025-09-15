غزة والكوفيّة الفلسطينية تحضران بقوة في "إيمي 77" بلوس أنجلس

شهد حفل توزيع جوائز "إيمي" في دورته السابعة والسبعين، الذي أقيم في مسرح "بيكوك" بمدينة لوس أنجلس الأميركية، مزيجاً من التتويجات الفنية والمواقف السياسية، حيث برزت غزة والكوفيّة الفلسطينية في الواجهة إلى جانب هيمنة الأعمال المستوحاة من الواقع على الجوائز الكبرى.

فقد لفت الممثل الإسباني خافيير بارديم الأنظار عند وصوله إلى السجادة الحمراء مرتدياً الكوفية الفلسطينية، موجهاً خلال الحفل دعوة لوقف الحرب على غزة وفرض عقوبات على "إسرائيل". وانضم إليه فنانون آخرون رفعوا شارات حمراء تطالب بوقف إطلاق النار، فيما استغلّت الممثلة الأميركية هانا إيبندر لحظة تسلّمها جائزة أفضل دور مساعد في مسلسل "Hacks" لتردد عبارة "فلسطين حرة".

وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع توقيع آلاف الممثلين وصنّاع الأفلام على عريضة لمقاطعة المؤسسات السينمائية الإسرائيلية.

الصعيد الفني

على الصعيد الفني، هيمنت الدراما الواقعية على جوائز هذا العام. فقد فاز مسلسل "The Pitt"، من إنتاج HBO، بجائزة أفضل مسلسل درامي متقدماً على أعمال بارزة مثل "The White Lotus". المسلسل يروي تفاصيل يوميات أطباء وممرضين في قسم الطوارئ بمدينة بيتسبرغ، مع تركيز على الأزمات التي رافقت جائحة كورونا. كما حصد بطله نواه وايل جائزة أفضل ممثل درامي، فيما فازت كاثرين لاناسا بجائزة أفضل ممثلة مساعدة.

في المقابل، خطف مسلسل "The Studio" الكوميدي الأضواء بعد حصوله على 13 جائزة من أصل 23 ترشيحاً، بينها جائزة أفضل مسلسل كوميدي، وأفضل ممثلين لسيث روغان وبراين كريستون. العمل الذي عرضته "أبل" قدّم نقداً ساخراً لصناعة السينما في هوليوود.

أما المفاجأة الكبرى فكانت من نصيب المسلسل البريطاني "Adolescence" الذي أنتجته نتفليكس، حيث حصد ثماني جوائز أبرزها أفضل مسلسل قصير. كما سجل الممثل الشاب أوين كوبر (15 عاماً) سابقة تاريخية بفوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد، ليصبح أصغر المتوجين في تاريخ الجوائز.

وبينما سعى المنظمون إلى تجنب الخطاب السياسي المباشر عبر اختيار مقدم بعيد عن القضايا الخلافية، حضرت السياسة بشكل غير مباشر من خلال تكريم الإعلامي الأميركي ستيفن كولبرت، الفائز بجائزة أفضل برنامج حوار ومنوعات عن "The Late Show"، رغم توقف عرضه قبل أشهر. وقد حظي كولبرت بتصفيق حار من الحضور، في إشارة إلى التضامن معه.

بهذا، جمع حفل "إيمي 77" بين الفن والرسائل السياسية، مسجلاً حضوراً لافتاً للقضية الفلسطينية، ومكرساً تفوق الأعمال التلفزيونية التي تستند إلى الواقع على غيرها من الإنتاجات.

المصدر / وكالات-فلسطين أون لاين