لبنان: عملاء لـ "إسرائيل" وشبكة كبتاغون دولية في قبضة الأمن

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، اليوم (الاثنين)، عن سلسلة عمليات أمنية نوعية أسفرت عن توقيف عملاء مرتبطين بإسرائيل وأشخاص متورطين في أنشطة إرهابية، إضافة إلى تفكيك شبكة تهريب مخدرات ذات امتدادات دولية.

وقال الحجار، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع أمني في مقر شعبة المعلومات ببيروت، إن الأجهزة الأمنية نفذت "عمليات دقيقة وفعّالة بصمت"، مشيراً إلى توقيف مجموعات وأفراد متورطين في الإرهاب خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب اعتقال عملاء لـ"إسرائيل" بعضهم لعب دوراً في الحرب الأخيرة. وأضاف: "لا مجال للعملاء في الداخل اللبناني، وكل من يخالف القانون سيكون عرضة للملاحقة أمام القضاء".

وأكد الوزير أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مخابرات الجيش والأمن العام، تعمل بشكل استباقي لإحباط أي محاولات لتجنيد أشخاص في أعمال إرهابية.

كما كشف الحجار عن "تفكيك شبكة تهريب مخدرات عابرة للحدود" لها ارتباطات في تركيا وأستراليا والأردن، موضحاً أنه تم توقيف رئيس الشبكة وعدد من المتورطين بالتنسيق مع أجهزة الأمن في تلك الدول.

وأشار إلى إحباط محاولة لتهريب 6.5 مليون حبة كبتاغون و720 كيلوغراماً من الحشيشة كانت معدة لنقلها إلى المملكة العربية السعودية.

وشدد وزير الداخلية على أن "مكافحة الجريمة والمخدرات أولوية قصوى للدولة اللبنانية"، مؤكداً أن الجهود الأمنية ستتواصل دون أي غطاء سياسي أو طائفي للمتورطين، وقال: "الجريمة لا هوية لها ولا طائفة، ولا تساهل مع من يهدد أمن اللبنانيين".

المصدر / وكالات