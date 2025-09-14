القصَّة كاملةً.. المقاومة تنشر اعترافات متخابر مع الاحتلال عبر قناة "تليجرام"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن أمن المقاومة في غزة عن كشف وضبط أحد المتخابرين الذين جندتهم مخابرات الاحتلال للعمل في قناة معادية عبر تطبيق "تيليجرام"، بهدف التحريض على المقاومة واستدراج المواطنين للإفصاح عن معلومات حساسة حول تحركاتها.

وبحسب ملف التحقيق، فإن المتخابر المدعو "حازم" تم استقطابه بعد أن بحث عبر الإنترنت عن وظيفة في مجال الإعلام.

واستغل ضابط في مخابرات العدو ذلك، وتواصل معه عبر "تيليجرام" ليعرض عليه العمل في قناة تُسمى "المنخل" مقابل راتب شهري. وبعد تردد استمر عدة أيام، وافق "حازم" على العرض تحت ضغط الإغراءات المالية.

وكشف ضابط في أمن المقاومة أن "حازم" كان قد تلقى تدريبًا إعلاميًا في إحدى الدول الخليجية قبل إغلاق معبر رفح، تركز على استخدام أدوات تقنية لجمع المعلومات، وأساليب استقطاب الجمهور، والتواصل عبر قنوات مشفرة.

وأكد أحد قادة أمن المقاومة أن مثل هذه العروض تمثل "بوابة الخيانة"، داعيًا إلى الحذر من منصات الإعلام غير الوطنية التي تُدار بأجندات معادية، محذرًا من التفاعل معها أو تزويدها بأي معلومة، باعتبارها جزءًا من الحرب النفسية التي يشنها الاحتلال.

وفي وقت سابق، أفاد جهاز "المجد" الأمني، مساء اليوم الأحد، أن المقاومة نفذت حكم الإعدام بحق 3 عملاء في مدينة غزة بعد إدانتهم بالتخابر مع الاحتلال، وذلك بعد يومٍ واحد من الإعلان عن تصفية 6 آخرين شمال القطاع.

وأكد المصدر أن المقاومة لن تتهاون مع كل من تسوّل له نفسه أن يكون خنجرًا في ظهرها وظهر الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن العقاب سيكون صارمًا ورادعًا بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع الاحتلال.

وحذرت المقاومة كافة المواطنين من الانخراط في أي نشاط مشبوه يخدم الاحتلال بأي شكل من الأشكال، وأكدت أن العدو لا يحمي عملاءه، بل يستخدمهم وقوداً لمشاريعه ثم يتخلى عنهم.

وشددت على أن “المقاومة ستواصل، وخلال الأيام القادمة، نشر أسماء جديدة لعملاء ثبت تعاونهم مع الاحتلال ولا يزالوا حتى الآن في محافظة الشمال، ونمهل من تبقى من العملاء الفرصة الأخيرة لتسليم أنفسهم إلى أجهزة المقاومة، والعودة إلى حضن شعبهم ووطنهم، قبل فوات الأوان”.

وختمت بيانها أن “المقاومة الفلسطينية تؤكد أن يدها ستطال كل من تلطخت يداه بخيانة الوطن، وأن لا مكان للخونة بين أبناء شعبنا، ولن تتهاون مع من باعوا ضمائرهم مقابل الفتات”.

وفي ذات السياق، حذّر أمن المقاومة من تصاعد نشاط العصابات العميلة والمستعربين في قطاع غزة، وقال إن معطيات أمنية مؤكدة رصدت عصابات قامت باختطاف مجاهدين، في إطار ما وصفه بمخطط العدو الرامي إلى كسر حالة الثبات الميداني والنيل من كوادر المقاومة.