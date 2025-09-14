فلسطين أون لاين

14 سبتمبر 2025 . الساعة 20:09 بتوقيت القدس
...
أولمرت: هجوم الدوحة فضيحة سياسية.. وزوهار يعلق: فاسد يطعن "إسرائيل"
ترجمة عبد الله الزطمة

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة والذي كان يستهدف قيادة حركة حماس ووفدها المفاوض، وأدى إلى استشهاد نجل القيادي في حماس خليل الحية، واصفًا الهجوم بأنه "غير مبرر".

ووفق ما نشر موقع "القناة 7" اليوم الأحد، فقد اعتبر أولمرت "قتل المفاوضين خلال مفاوضات إطلاق سراح الأسرى، يعني عدم وجود نية للتوصل إلى حل". وأضاف: "هناك مسؤولون كبار في (إسرائيل) يجب محاكمتهم على أفعالهم".

وشدد أولمرت في تصريحاته على ضرورة مراعاة عاملَي التوقيت والموقع في عمليات التصفية.

وقال: "العملية نُفذت في وقت حساس كانت تجري فيه مفاوضات لإطلاق الأسرى، وفي مكان – قطر – تُعد وسيطًا في هذه العملية، بل إن الوفد الإسرائيلي نفسه يتردد على الدوحة"، مضيفًا: "نتنياهو لا يمثلني، ولا يمثل (إسرائيل) وسأبذل جهدي لإسقاطه".

الرد من الحكومة جاء سريعًا وحادًا، فقد اتهم الوزير ميكي زوهار، أولمرت، بـ"تشويه سمعة (إسرائيل) في الخارج"، واصفًا إياه بـ"مجرم مدان، وفاسد جوهريًا، بلا قيم"، على خلفية تلك التصريحات والتي أدلى بها لقناة الجزيرة القطرية.

وقال زوهار: "أولمرت مجرم مدان قضى فترة في السجن بسبب فساده، ويُستضاف على منصات إعلامية لمجرد مهاجمته (إسرائيل) وحكومتها الشرعية. إنه شخص حاقد وخطير، وأفعاله تضر بمصالح الدولة في وقت حساس للغاية".

#قطاع غزة #قطر #اغتيال الدوحة

