نتنياهو وروبيو يقتحمان حائط البراق لأداء طقوس "تلمودية"

متابعة/ فلسطين أون لاين

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إلى الحائط الغربي في القدس المحتلة، برفقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي لدى "إسرائيل" مايك هاكابي.

وتوقّف الثلاثة للصلاة معاً خلال الزيارة الثانية لروبيو إلى "إسرائيل" منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.



وفي ختامها، قال نتنياهو إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي تمثل "دليلاً على متانة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".





تأتي الزيارة في توقيت حساس، بعد فشل الهجوم الإسرائيلي على وفد حماس في الدوحة، وما رافقه من تكهنات حول مستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب.

وأكد روبيو، عشية وصوله، أن الخلاف بين الجانبين بشأن عملية الدوحة "لن يغيّر طبيعة العلاقة مع إسرائيل"، مضيفاً أن المسألة ستُناقش على مستوى ثنائي لبحث تداعياتها.

ويُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد عبّر عن استيائه من توقيت الهجوم على قطر، بينما تسعى إدارة روبيو لتثبيت الدعم الأمريكي لإسرائيل رغم تزايد الضغوط والانتقادات الدولية.