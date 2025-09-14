الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أراضٍ في كفر الديك لشق طريق استيطاني

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطارًا بالاستيلاء على نحو 3.5 دونم من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت، بهدف شق طريق استيطاني جديد.

وقالت مصادر محلية، إن الطريق المزمع إنشاؤه سيمر بمحاذاة منازل المواطنين، ابتداءً من منطقة "العبارة" وصولاً إلى مستعمرتي "بدوئيل" و"عاليه زهاف" المقامتين على أراضي البلدة.

والأراضي المستهدفة مملوكة لعدد من الأهالي، وقد سبق أن تعرضت قبل عقود لعمليات تجريف واقتلاع أشجار زيتون من قبل قوات الاحتلال، في سياق مساعٍ متواصلة للسيطرة عليها وضمّها لصالح المستوطنات.

وتُعد بلدة كفر الديك واحدة من أكثر بلدات محافظة سلفيت استهدافًا بالاستيطان، حيث تطوقها عدة مستعمرات وشوارع استيطانية تلتهم مساحات واسعة من أراضيها الزراعية، خصوصاً المزروعة بأشجار الزيتون.

ويأتي هذا الإخطار في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض واقع استيطاني جديد عبر شق الطرق الالتفافية وتوسيع المستعمرات، بما يكرس عزل القرى الفلسطينية عن بعضها ويحدّ من وصول المزارعين إلى أراضيهم.

كما تشهد محافظة سلفيت واحدة من أعلى نسب الكثافة الاستيطانية في الضفة الغربية، إذ تنتشر على أراضيها أكثر من 24 مستوطنة في مقابل 18 بلدة وقرية فلسطينية فقط، ما يجعلها ساحة مركزية لمخططات الضم والتوسع.

المصدر / فلسطين أون لاين