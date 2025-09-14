الإعلامي الحكومي: الاحتلال يمارس التضليل للتعمية على جرائمه في غزة

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، ما وصفه بسياسات التضليل والكذب التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي في خطابه الموجَّه للرأي العام المحلي والدولي، مؤكداً أن هذه الادعاءات الزائفة ليست سوى غطاء لجرائم حرب موثقة تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقال في بيان صحفي، إن الاحتلال يروّج بأنه يستهدف المقاومة، بينما تكشف الحقائق الميدانية أن هجماته تتركز على المدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز الطبية، إلى جانب تدمير الأبراج والعمارات السكنية وخيام النازحين، وحتى مقار المؤسسات الإنسانية والدولية العاملة في غزة.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال يحاول عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية تبرير جرائمه الممنهجة، لكن الوقائع على الأرض تُظهر عمليات قتل وتدمير وتهجير واسعة النطاق لا تمتّ بصلة إلى ما يروّج له من ذرائع.

وأكد الإعلام الحكومي أن ادعاء الاحتلال استهداف "أهداف للمقاومة" ما هو إلا ستار لإخفاء سياسة منظمة ترمي إلى ملاحقة المدنيين العُزَّل في منازلهم وأحيائهم، ودفعهم قسراً إلى النزوح والتهجير، في إطار مخطط واضح للتطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وأضاف أن الاحتلال يمارس قتلاً ممنهجاً وتدميراً شاملاً بحق غزة منذ 23 شهراً متواصلة، محمّلاً إسرائيل، ومعها الإدارة الأمريكية والدول الداعمة، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الذي وصفه بـ"الأفظع في التاريخ الحديث".

ودعا الإعلام الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية حول العالم إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة أمام المحاكم الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين