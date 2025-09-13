رفضاً لسياسة التجويع الإسرائيلية.. 100 مدينة تعلن الإضراب عن الطعام

أعلن "الحراك الشعبي لنصرة غزة" المنضوي ضمن شبكة كلنا غزة.. كلنا فلسطين، اليوم السبت، عن تنظيم إضراب عالمي عن الطعام في مئة مدينة عربية ودولية يومي 16 و23 سبتمبر/ أيلول الجاري، رفضاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ولسياسة التجويع، وللمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح المنظمون خلال مؤتمر صحافي في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، أن اختيار يوم 16 سبتمبر يتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة صبرا وشاتيلا، في حين يتزامن يوم 23 أيلول مع افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في رسالة تؤكد استمرار غياب العدالة الدولية.

وأشاروا إلى أن المبادرة انطلقت من مدينتي رام الله والبيرة بمشاركة شخصيات وطنية فلسطينية، قبل أن تتوسع تدريجياً لتشمل مدناً عربية وعالمية، وصولاً إلى التحضير لإضراب جماعي في مئة مدينة.

بدوره، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن "الإضراب عن الطعام يمثل محاولة لتجنيد أوسع طبقات تضامن شعبي حول العالم، باعتباره شكلاً من أشكال المقاومة المدنية إلى جانب مبادرات أخرى مثل التحالف العالمي لإسناد فلسطين، وسفن كسر الحصار، والحملات المناهضة للفصل العنصري".

وأكد البرغوثي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الإضراب يهدف إلى توجيه رسالة واضحة للاحتلال بأن نضال الشعب الفلسطيني لن يتوقف حتى تحقيق النصر، كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى تبني خطوات عملية بفرض المقاطعة والعقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء اتفاقيات التطبيع.

وشدد على أن المقاطعة والعقوبات تمثل السبيل الأنجع للتضامن الفعّال مع فلسطين، مشيراً إلى أن الإضراب المرتقب عن الطعام "صرخة احتجاج ووسيلة للتأكيد على الدعم المطلق لنضال الشعب الفلسطيني".

وقال البرغوثي إن "الوضع في غزة يشكل جرائم بلا حدود، حيث إن 11% من سكان غزة أصبحوا شهداء أو جرحى، وأكثر من مليون شخص معرضون للتصفية".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستبيح الجميع في المنطقة، مع تواطؤ أميركي كامل وتخاذل كثيرين عن القيام بواجبهم. ودعا البرغوثي القمة العربية والإسلامية التي ستعقد في الدوحة إلى فرض عقوبات ومقاطعة شاملة على (إسرائيل) وإلغاء جميع أشكال التطبيع.

المصدر / فلسطين أون لاين