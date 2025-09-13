7 حالات وفاة في غزة جرَّاء سوء التغذية والمجاعة

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفلان.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 420 شهيدًا، من بينهم 145 طفلًا.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 142 حالة وفاة، من بينهم 30 طفلًا.

ومن جهته، قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن سبب المجاعة في غزة هو القيود "الإسرائيلية" على المساعدات وتدمير البنية التحتية ومهاجمة العمليات الإنسانية.

وأضاف لازاريني في تصريح صحفي اليوم السبت، "لم أر قط مثل هذا الاستهتار الصارخ بالوضع المحمي للعاملين في المجال الإنساني والمرافق والعمليات".

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت 64 ألفا و756 شهيدًا، و164 ألفا و59 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين