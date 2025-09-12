بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 13 أسيرًا من غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، عن 13 أسيرًا فلسطينيًا كانت قد اعتقلتهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد احتجاز استمر عدة أشهر في ظروف وصفت بأنها "قاسية وغير إنسانية".

وقالت مصادر طبية ومحلية، إن الإفراج تم عبر بوابة كيسوفيم جنوب شرق المحافظة الوسطى، حيث تولت مركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر نقل الأسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بسبب حالتهم الصحية الصعبة.

أسماء الأسرى المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية اليوم عبر حاجز كيسوفيم:

1. الأسير / عادل ضياء عبد النجار

2. الأسير / محمود إبراهيم محمد أبو وردة

3. الأسير / بسام محمد السيد أبو وردة

4. الأسير / كامل حمدان سليم حجازي

5. الأسير / نضال فريد جبريل الثوابتة

6. الأسير / محمد عبد الوهاب عبد الرحمن الشيخ

7. الأسير / هارون عبد الفتاح محمود المقيد

8. الأسير / عائد نزار رجب شحادة

9. الأسير / محمد عبد الله نعيم البل

10. الأسير / عودة علاء الدين عودة الخالدي

11. الأسير / محمد نهاد محمد الهبيل

12. الأسير / ياسر سليمان سالم أبو منديل

13. الأسير / هيثم علي محمد الهبيل

ويأتي هذا الإفراج ضمن حالات متفرقة، إذ تفرج سلطات الاحتلال بين الحين والآخر عن أسرى اعتقلتهم خلال العدوان المستمر على غزة منذ أكثر من 22 شهرًا.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أكد في بيانات سابقة أن الاحتلال اعتقل آلاف الفلسطينيين من القطاع وسط تكتم شديد وعمليات إخفاء قسري، في ظل ظروف وصفها بأنها "مرعبة" وتهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الأذى بحق المعتقلين.

وبالتوازي، يواصل الاحتلال حربه الدامية على غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن 64,718 شهيدًا و163,859 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة فتّاكة أودت بحياة 411 فلسطينيًا بينهم 142 طفلًا.