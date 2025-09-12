في يومها الـ 707... أبرز تطورات حرب الإبادة الجماعيَّة في غزة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 707 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,170 شهيدًا و 51,818 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,718 شهيدًا و 163,859 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا إن مركز الأطراف الصناعية والشلل تعرّض لأضرار جسيمة بعد قصف الطائرات الإسرائيلية لمبانٍ مجاورة، ما أدى إلى توقفه مؤقتًا عن العمل بانتظار استكمال الصيانة والإصلاح.

وأوضح مهنا، في تصريحات صحفية، أن توقف عمل المركز ينعكس سلبًا على آلاف الجرحى وذوي البتر ومرضى الشلل، ويقيّد قدرتهم على استعادة الحركة والحياة الطبيعية. وبيّن أن القصف أدى إلى انهيارات وتصدعات في الجدران والأسقف، وتدمير المخازن الرئيسية والفرعية، وتحطم النوافذ والأبواب، فضلًا عن تضرر ألواح الطاقة الشمسية وبراميل المياه وتلف المعدات الأساسية اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة المساندة.

كما تضررت شبكات المياه والصرف الصحي بشكل كبير، ما زاد من صعوبة استمرار العمل في المركز. وأشار إلى أن الفرق الهندسية والفنية في البلدية شرعت في تقييم الأضرار والبدء بأعمال الصيانة والإصلاح رغم شح الإمكانيات والحصار، محذرًا من أن الاستهدافات المتكررة في منطقة الصحابة وشارع اليرموك تهدد استمرارية عمل المركز وتعرض حياة المرضى والكادر الطبي لمخاطر جسيمة.

ومن جهته، أوضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، أن البنية التحتية والمناطق السكنية تعرضت لدمار واسع النطاق، وأن أكثر من 50,000 مواطن في غزة، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، أصبحوا بلا مأوى خلال أقل من أسبوع، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.

وأشار إلى تدمير 12 بناية سكنية يزيد عدد طوابقها عن 7 طوابق، تضم نحو 500 شقة سكنية، ما أدى إلى تشريد أكثر من 10,000 مواطن.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

قصف طيران الاحتلال برج الملش بشارع أحمد ياسين شمال مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق الصاروخ بشارع الجلاء شمالي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة محيط رمزون الجلاء مع العيون شمالي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء مناطق مختلفة من مدينة غزة.

وأطقت طائرات الاحتلال المسيرة النار على المنازل محيط بركة الشيخ رضوان وشارع النفق شمال مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، تزامنا مع إطلاق نار كثيف.

وارتكب الاحتلال 14 شهيدًا في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة السلطان بحي التوام شمال غزة.

ونعى مجمع ناصر الطبي في خانيونس، الشهيد أمين مسلم أحد سائقي النقل في المجمع، الذي ارتقى شهيدًا عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك أثناء أدائه لواجبه المهني داخل حرم المجمع واصابة عدد من المرافقين.

واستنكر المجمع في بيان صحفي، اليوم الجمعة، هذا الاعتداء الآثم على الطواقم الصحية والمؤسسات الطبية، محمّلًا الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف المتكرر والممنهج.

ودعا المجمع المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، مُطالبًا بتوفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية العاملة في الميدان.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي نيران رشاشاته تجاه مناطق شرق مدينة غزة، فيما تواصل القصف المدفعي على منطقتي الصفطاوي وجباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وشرع الاحتلال منذ الجمعة الماضية في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين إلى النزوح جنوبًا، ضمن مخطط إسرائيلي أمريكي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.

ومنذ ذلك الحين، دمر جيش الاحتلال 7 أبراج سكنية كبيرة تحتوي على أكثر من 7 طوابق، وكانت تضم مئات الشقق السكنية، وآلاف الأسر، إضافة إلى عشرات المباني الأخرى.

وتتصاعد الحملة الإسرائيلية بالترافق مع إنذارات وتهديدات يومية يطلقها جيش الاحتلال ويطالب سكان مدينة غزة بإخلائها نحو منطقة المواصي جنوبا التي يزعم أنها "إنسانية آمنة" والتي يوجد فيها مئات آلاف النازحين دون أي من مقومات الحياة.

المصدر / فلسطين أون لاين