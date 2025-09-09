الصِّحَّة: 83 شهيدًا و 223 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 83 شهيدًا و 223 إصابة جديدة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 14 شهيدًا و 37 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,444 شهيدًا وأكثر من 17,831 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 399 شهيدًا، من بينهم 140 طفلًا. وأشارت إلى أنه منذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 121 حالة وفاة، من بينهم 25 طفلًا.

وتواصل مستشفيات قطاع غزة تسجيل المزيد من حالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال، في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,059 شهيدًا و 51,278 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,605 شهيدًا و 163,319 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين