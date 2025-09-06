إصابة 17 فلسطينيا بمواجهات مع قوات الاحتلال في طوباس

أصيب، مساء اليوم السبت، 17 فلسطينيا، أغلبهم بحالات اختناق بالغاز، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طواقهما تعاملت مع 17 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس.

وذكرت أن من بين الإصابات 13 إصابة بالغاز، و3 إصابات سقوط خلال الملاحقة، وحالة اعتداء بالضرب دون أن تشير لنقل أي منهم إلى المستشفى.

ووفق شهود عيان، اقتحمت قوات الاحتلال طوباس وبلدتي عقابا وتياسير شمال شرق المدينة، حيث اندلعت مواجهات بين شبان من القرية، والجيش الذي أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، استشهد بنيران جيش الاحتلال ومستوطنيه بالضفة، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1018 فلسطينيا، وأصيب نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة 64368 شهيدا، و162367 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينيا، بينهم 135 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين