الخارجية المصرية: تهجير غزة خط أحمر ولن نسمح بتمريره

وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، حديث سلطات الاحتلال عن "التهجير الطوعي" للفلسطينيين بأنه "هراء"، مشددا على أن مسألة التهجير "خط أحمر" لمصر والأردن والدول العربية، ولن يُسمح بتمريره "تحت أي ظرف".

وأضاف في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني: "إذا كان هناك مجاعة من صنع البشر فهذا لدفع السكان للخروج من أرضهم، هذا هراء أن نقول إن هناك تهجير طوعي".

وخلال المؤتمر نفسه، شدد عبد العاطي على أن "المجاعة في غزة كاملة الأركان وهي من صنع الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم التجويع سلاح حرب"، داعيا تل أبيب إلى التوقف عن "سياساتها التوسعية"، وملقيا بالمسؤولية عليها في حرمان الفلسطينيين من الغذاء والدواء.

وأوضح أن "أكثر من 6 آلاف شاحنة مساعدات متوقفة على الجانب المصري من معبر رفح، بينما الاحتلال هو من يمنع دخولها تحت سمع وبصر المجتمع الدولي".

كما أشار عبد العاطي إلى الجهود التي تقودها القاهرة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أن المقترح الذي طرحه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وحظي بموافقة حماس "يمثل أساسا جديا لإنهاء الحرب".

وأضاف أن ذلك اصطدم "بتعنت إسرائيلي وفرض شروط تعجيزية". واعتبر أن رفض إسرائيل للتجاوب مع الصفقة يعيق أي تقدم ملموس نحو التهدئة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أن الحديث عن "تهجير طوعي" للفلسطينيين مجرد "هراء"، محمّلاً الاحتلال مسؤولية المجاعة المتفشية في غزة. وأكد أن القاهرة تدعم مقترح المبعوث الأميركي ويتكوف لوقف النار، محذراً من خطورة التعنت الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عقب اتصال هاتفي جرى الجمعة بين عبد العاطي وويتكوف، إن الجانبين بحثا "الجهود المشتركة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تستند إلى العناصر المقترحة للمبعوث الأميركي".

وشددت على "أهمية تجاوب إسرائيل مع الصفقة المقترحة من أجل خفض التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني". وأضاف البيان أن الوزير المصري حذر من "التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة"، مؤكدا استعداد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور الإعلان عن وقف إطلاق النار.

ويأتي الموقف المصري الحاد ردا على تصريحات صادرة عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الجمعة، قال فيها إن "الاختيار الحر لكل شخص لمكان سكنه حق إنساني أساسي، لا سيما في وقت الحرب"، متهما القاهرة بأنها "تفضل حبس سكان غزة داخل القطاع خلافا لرغبتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين