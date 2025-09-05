وزارة التربية والتعليم العالي تُعلن عن آلية جديدة لربط كلمة مرور الطلاب ببياناتهم الشخصية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن آلية جديدة تهدف إلى ربط كلمة مرور الطلاب ببياناتهم الشخصية، وذلك في خطوة لتعزيز الأمان وتسهيل الإجراءات.

ودعت الوزارة في بيان لها طلابها إلى الالتزام بعدد من الإرشادات الهامة، تشمل:

- الحفاظ على كلمة المرور: يجب على كل طالب وطالبة الحفاظ على سرية كلمة المرور التي تم اختيارها بشكل شخصي، بالإضافة إلى المفتاح المرجعي الخاص به.

- استخدام كلمة مرور موحدة: أكدت الوزارة على ضرورة استخدام كلمة مرور موحدة طوال فترة تقديم الامتحانات، لضمان استمرارية الوصول إلى المنصة.

- عدم تداول المعلومات: شددت الوزارة على أهمية عدم تداول كلمة المرور والمفتاح المرجعي، لتجنب أي مشاكل محتملة.

وأوضحت الوزارة أن عملية الربط بين كلمة المرور وبيانات الطالب ستتم بعد انتهاء الامتحانات. وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن الخطوات التفصيلية لهذه الآلية في وقت لاحق.





المصدر / فلسطين أون لاين