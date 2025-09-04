فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وزارة الحكم المحلي واليونيسيف تعلن عن فرص عمل في مجال النظافة العامة.. سجل الآن

والدة أحد الأسرى تهاجم نتنياهو: "وعدني بعودته فورًا... كاذب!"

"الأونروا": لم يُسمح لنا بإدخال أيّ مساعدات إلى غزَّة منذ 6 شهور

آيزنكوت يوجِّه انتقاداتٍ لاذعة: نتنياهو يعرقل صفقة الاسرى وعلى غانتس الاستقالة

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية

القوَّات المُسلَّحة اليمنية تنفِّذ عمليةً عسكرية في يافا المُحتلَّة وتبعثُ رسالةً للدُّول العربيَّة والإسلاميَّة

شجرة الأمل.. من تحت الركام تولد الحياة

الإبادة الجماعيَّة في يومها الـ 699.. مجازر متواصلة في غزَّة ونزوحٌ قسري وسط ظروف كارثية

ريم وبناتها الثلاث.. صمتٌ يلتهم طفولتهن تحت الحرب

ضم الضفة الغربية حقيقة قائمة دون أدنى شك

والدة أحد الأسرى تهاجم نتنياهو: "وعدني بعودته فورًا... كاذب!"

04 سبتمبر 2025 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
...
والدة أحد الأسرى تهاجم نتنياهو: "وعدني بعودته فورًا... كاذب!"
ترجمة عبد الله الزطمة

عبّرت روحاما بوهبوت، والدة الأسير إلكانا بوهبوت المحتجز في غزة منذ قرابة 700 يوم، عن غضبها العميق من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بالكذب بعد أن وعدها بإعادة ابنها "في لحظة".

ووفق ما نشر موقع "القناة 12" اليوم الخميس، قالت بوهبوت: "جلستُ مع نتنياهو ووعدني شخصيًا بأن الأسرى سيعودون. خرجتُ بابتسامة، لكن اليوم أقول له: كاذب! إلى متى؟".

وأضافت: "كلمة صعب لم تعد تصف ما نمر به".

كما انتقدت ما وصفته بـ"فوضى الرسائل" من الحكومة، قائلة: "نحن أمام حكومة منفصلة تمامًا عن الواقع. تصريحات الوزراء والنواب متضاربة، ولا أحد يعرف الحقيقة".

يُذكر أن إلكانا بوهبوت هو أحد الـ48 أسيرًا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، في ظل غياب أي اختراق في جهود التفاوض بشأن إعادتهم.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة