والدة أحد الأسرى تهاجم نتنياهو: "وعدني بعودته فورًا... كاذب!"

ترجمة عبد الله الزطمة

عبّرت روحاما بوهبوت، والدة الأسير إلكانا بوهبوت المحتجز في غزة منذ قرابة 700 يوم، عن غضبها العميق من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بالكذب بعد أن وعدها بإعادة ابنها "في لحظة".

ووفق ما نشر موقع "القناة 12" اليوم الخميس، قالت بوهبوت: "جلستُ مع نتنياهو ووعدني شخصيًا بأن الأسرى سيعودون. خرجتُ بابتسامة، لكن اليوم أقول له: كاذب! إلى متى؟".

وأضافت: "كلمة صعب لم تعد تصف ما نمر به".

كما انتقدت ما وصفته بـ"فوضى الرسائل" من الحكومة، قائلة: "نحن أمام حكومة منفصلة تمامًا عن الواقع. تصريحات الوزراء والنواب متضاربة، ولا أحد يعرف الحقيقة".



يُذكر أن إلكانا بوهبوت هو أحد الـ48 أسيرًا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، في ظل غياب أي اختراق في جهود التفاوض بشأن إعادتهم.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين