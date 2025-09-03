اليونان... "هند رجب" تتقدم بشكوى ضد ضابط "إسرائيلي" ارتكب جرائم حرب

متابعة/ فلسطين أون لاين

قدمت مؤسسة هند رجب شكوى رسمية أمام المحكمة العليا في اليونان ضد ضابط إسرائيلي يُدعى يائير أوهانا، الذي يتواجد في البلاد كسائح.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحافي، أن أوهانا شغل منصب قائد سرية وضابط لوجستي في كتيبة المشاة 432 التابعة للواء جفعاتي، وهو أحد الألوية الأساسية المشاركة في الحملة العسكرية على غزة.

وأكدت المؤسسة أن الشكوى مدعومة بتقرير أدلة شامل يثبت أن الضابط يتحمل مسؤولية جنائية فردية عن ارتكاب جرائم حرب والتعذيب والإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن دوره كقائد سرية وضابط لوجستي ساهم بشكل مباشر في دعم العمليات الإجرامية التي نفذتها الكتيبة في غزة.

ولفتت إلى أن الكتيبة 432 شاركت في تدمير مناطق واسعة في نتساريم وجباليا ضمن ما يُعرف بخطة الجنرالات، مما أدى إلى تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية.

وأضافت أن العمليات العسكرية شملت هدمًا ممنهجًا بهدف جعل مساحات كبيرة من شمال غزة غير صالحة للسكن، بما يخدم الهدف الاستراتيجي المتمثل في محو المجتمعات المحلية.

وأشارت مؤسسة هند رجب إلى أن الأدلة تثبت تورط أوهانا في نقل الفلسطينيين المحتجزين من غزة إلى إسرائيل في ظروف من الإذلال والإساءة، معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي.

وحذرت المؤسسة من أن الجرائم الموثقة تمثل أعمالًا وحشية مدروسة تهدف إلى محو السكان المدنيين عبر التدمير والتشريد والإرهاب.