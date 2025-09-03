مقاومة الجدار والاستيطان: 1613 اعتداءً "إسرائليًا" في الضفة الغربية خلال آب الماضي

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1613 اعتداء، خلال آب الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضح شعبان، أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1182 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 431 اعتداءا، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات رام الله بـ 321 اعتداء ونابلس بـ 274 اعتداء، والخليل بـ 220 اعتداءات.

وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

و أضاف، أن "اعتداءات المستوطنين التي بلغت 431 اعتداء، في واحدة من ذروات إرهاب المستوطنين التي استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية تركزت في محافظات رام الله بواقع 115 اعتداء ونابلس بـ 77 اعتداءات، والخليل بـ 69 اعتداء والقدس وأريحا بـ 40 اعتداء لكل منهما على يد المستوطنين".

وبين أن هجمات المستوطنين الإرهابية أدت لاستشهاد مواطنين في بلدات عقربا ودوما في محافظة نابلس هما الشهيدان معين صبحي ديرية من عقربا وثمين خليل دوابشة من دوما في عمليتي إطلاق نار مباشرة على يد مستوطنين.

ونوه شعبان إلى أنَّ المستوطنين نفذوا 72 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طاولت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستوطنين بمساعدة جيش الاحتلال باقتلاع وتخريب وتسميم 11700 شجرة منها 11599 من أشجار الزيتون، في محافظات رام الله بـ 10081 شجرة، ونابلس ب، 658 شجرة وجنين بـ 400 شجرة وسلفيت بـ 221 وبيت لحم بـ140 شجرة.

وأشار إلى أن المستوطنين حاولوا إقامة 18 بؤر استيطانية جديدة منذ مطلع آب الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بمحاولة إقامة ست بؤر استيطانية على أراضي محافظة رام الله، و4 بؤر في محافظة نابلس و3 في الخليل و2 في بيت لحم وواحدة في كل من جنين وقلقيلية وأريحا، وأكد شعبان، أن تصاعد عمليات محولة إقامة البؤر الاستيطانية في المرحلة الأخيرة لا يمكن له أن يكون إلا بتعليمات واضحة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال بغرض فرض الوقائع على الأرض وفرض المزيد من تمزيق الجغرافية الفلسطينية، إذ يتولى المستوطنون مهمة إحداث تغيير على الأرض ثم يتولى المستوى الرسمي تحويل هذا التغيير إلى أمر واقع من خلال تشريعه وتثبيته وتحويله إلى موقع استيطاني يحظى بكافة الخدمات.

وقال، إن سلطات الاحتلال استولت في آب المنصرم على ما مجموعه 45 دونما من أراضي المواطنين من خلال 4 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية هدفت لإقامة منطقة عازلة حول مستوطنة عيلي زهاف على أراضي دير بلوط في محافظة سلفيت، وأمران يخصان قرية دير استيا في المحافظة بهدف شق طرق استيطانية، والأمر الأخير يخص أراضي بلدة طمون في محافظة طوباس بهدف إقامة نقطة عسكرية في المنطقة.

ونوه شعبان إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال آب الماضي 57 عملية هدم طالت 125 منشأة، بينها 39 منزلاً مأهولاً، و3 غير مأهولة، 52 منشأة زراعية و20 مصدر رزق وغيرها، تركزت في محافظات طوباس بـ 44 منشأة ومحافظة القدس بهدم 23 منشأة ثم محافظة الخليل بهدم 20 منشأة.

وبيّن شعبان، أن سلطات الاحتلال قامت بتوزيع 21 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظة القدس بـ 10 إخطارات بيت لحم بـ 5 إخطارات وإخطاران في كل من نابلس وقلقيلية وإخطار في جنين والخليل.

وأضاف شعبان أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست في آب المنصرم 31 مخططا هيكليا لصالح مستوطنات الضفة الغربية وداخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 27 مخططاً لمستوطنات الضفة و4 مخططات لصالح مستوطنات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.

وأشار أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال صادقت على 15 مخططا هيكليا لمستوطنات الضفة وأودعت 12 مخططاً، وصادقت من خلال ذلك على بناء 4492 وحدة استعمارية جديدة وإيداع 2328 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 2594 دونماً

في حين صادقت بلدية القدس على مخطط واحد وأودعت للمصادقة اللاحقة 3 مخططات تخص مستوطنات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 229 وحدة استيطانية تم إيداعها ولم يتم المصادقة على أي وحدة استيطانية جديدة، كان ذلك على مساحة تقدر بـ 9.443 دونماً من أراضي المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين