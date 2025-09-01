فلسطين أون لاين

بالفيديو خطوةٌ تصعيدية خطيرة.. مستوطنون يفتتحون روضة أطفال على أراضي جنوب مدينة جنين

01 سبتمبر 2025 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
خطوةٌ تصعيدية خطيرة.. مستوطنون يفتتحون روضة أطفال على أراضي جنوب مدينة جنين

افتتح مستوطنون، بقيادة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان صباح اليوم الإثنين، روضة أطفال في مستوطنة "حومش"، المقامة على أراض جنوب مدينة جنين، قرب بلدة سيلة الظهر، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عشرين عاما.

وقالت القناة 14 العبرية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إعادة الحياة التعليمية والتربوية الاستيطانية للمستوطنة وتعزيز جذور الاستيطان في شمال الضفة.

وشارك في الفعالية الحاخام بيني غال، ونائب رئيس مجلس "السامرة" دافيدي بن تسيون، ومفتشة وزارة التربية والتعليم ميخال بوتبول، ومديرة قسم التعليم تال نافون.

وأكد وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، أن افتتاح الروضة ليس مجرد عمل تعليمي، بل "عمل صهيوني وبناء للاستيطان".

 

وكانت مستوطنة "حومش" قد أخليت في إطار خطة "فك الارتباط" الإسرائيلية عام 2005، لكنها شهدت خلال السنوات الأخيرة محاولات متكررة لإعادة النشاط الاستيطاني إليها، لا سيما بعد مقتل مستوطن في محيطها أواخر عام 2021.

لكن في أيار/مايو 2023، سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية بقرار من قائد جيش الاحتلال.

