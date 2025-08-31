الإعلامي الحكوميّ بغزة: الاحتلال فجّر 80 روبوتاً ومليون فلسطيني يرفضون النزوح

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكّد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال يواصل سياسة "الأرض المحروقة" من خلال عملياته البرية في المناطق السكنية، إلى جانب مواصلة "جريمة التجويع" بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، عبر منع دخول الغذاء والماء وتدمير المنظومة الصحية.

وأفاد المكتب الحكومي، في بيان صحافي، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال فجّر أكثر من 80 روبوتاً مفخخاً في الأحياء السكنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ما أدى إلى دمار واسع النطاق وتعريض أرواح المدنيين لمخاطر جسيمة.

وأشار البيان إلى أن سياسة التجويع تسببت حتى الآن بوفاة أكثر من 332 فلسطينيًا، بينهم 124 طفلاً، في وقت ما يزال أكثر من مليون فلسطيني في مدينة غزة والشمال يرفضون النزوح جنوباً، رغم الضغوط الإسرائيلية.

ورغم ذلك، أكد المكتب أن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا في مدينة غزة، يرفضون الرضوخ لسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، مؤكدين صمودهم الأسطوري في وجه آلة الحرب "الإسرائيلية" المجرمة.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه الممارسات تمثل "جرائم ممنهجة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، محملاً الاحتلال والإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة عن استمرار الإبادة الجماعية".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة.

وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 شهيدًا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا بينهم 124طفلا.