"حماس" تدعو إلى ترجمة مواقف المندِّدة لمجازر الاحتلال إلى خطواتٍ ملموسة لوقف الإبادة على غزَّة

30 اغسطس 2025 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنّ إدانة وزراء خارجية كلٍّ من آيسلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، للعدوان الصهيوني على مدينة غزة، يُمثّل خطوة مهمّة تضاف إلى موجة الإدانات الدولية المتصاعدة والمطالِبة بوقف العدوان والإبادة والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني.

ودعت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم السبت، الدول الأوروبية، ودول العالم الحر، إلى ترجمة تلك المواقف، إلى خطوات عملية ملموسة، وإجراءات عقابية رادعة، لوقف جريمة الإبادة والتجويع، وانتهاكات الاحتلال المستمرة لأحكام القانون الدولي.

وأصدر وزراء خارجية كل من آيسلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة للهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ولنيّة الكيان الإسرائيلي إقامة "وجود دائم" في مدينة غزة.

وقال البيان إنّ هذا الهجوم الجديد "يفتح فصلاً جديداً من المعاناة"، مضيفاً أنّ التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية الأساسية، بما في ذلك الأماكن التي تُعدّ ملاذاً للنازحين، "أمر غير مقبول".

ودعا الوزراء، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على إعادة النظر فوراً في قرارها ووقف العمليات العسكرية، مؤكدين أن "هذه الدوامة من العنف يجب أن تتوقّف".

 

