الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضّفة الغربيّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدة مناطق في محافظتي بيت لحم والخليل بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال سبعة مواطنين.

ففي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت خمسة مواطنين هم: هشام داوود أحمد ردايدة (47 عاماً)، إياد يوسف صافي حساسنة (42 عاماً)، فوزي عامر محمد أبو سرحان (48 عاماً)، مجاهد محمد صافي حساسنة (24 عاماً)، يونس محمد صافي حساسنة (26 عاماً)، كما اعتقلت من منطقة أبو نجيم شرق المدينة المواطن عيسى ناصر عيسى شوكة، ليصل عدد المعتقلين من المحافظة إلى ستة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وداهمت منزل المواطن حابس دخل الله أحمد العمور وسلمته بلاغاً لمقابلة مخابراتها.

أما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد حسن نصر الله من بلدة الظاهرية جنوب المدينة، بعد مداهمة منزله.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى