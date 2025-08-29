فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"القسام" تعلن استهداف دبابة وناقلتي جنود إسرائيليتين في غزة وجباليا

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

لليوم الـ 693.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

حماس تثمن دعوة ماليزيا لتعليق عضوية "إسرائيل" وفرض عقوبات عليها

تحقيق جديد لـ "سي إن إن": هجوم إسرائيل على مستشفى ناصر تم بـ 3 ضربات

رئيس التجمع الوطني المسيحي لـ"فلسطين": الكنائس في غزة تحدت الاحتلال وتمسكت بأجراسها رغم القصف والموت

اليمن.. مسيرات شعبية مليونية في صنعاء نصرةً لغزة ومقاومتها

أبو عبيدة يحذّر: أسرى العدو في ميادين القتال وسنوثّق كل خسارة

واشنطن تمنع عباس ووفد السلطة من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكبر "أسطول بحري" يستعد للإبحار نحو غزة بمشاركة شخصيات بارزة

"القسام" تعلن استهداف دبابة وناقلتي جنود إسرائيليتين في غزة وجباليا

29 اغسطس 2025 . الساعة 21:32 بتوقيت القدس
...
"القسام" تعلن استهداف دبابة وناقلتي جنود إسرائيليتين في غزة وجباليا
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها نفذت خلال الأيام الماضية سلسلة استهدافات لآليات الاحتلال الإسرائيلي، بالتعاون مع سرايا القدس، في مدينة غزة وشمال القطاع.

وأوضحت الكتائب في بلاغ عسكري أنها، بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس، استهدفت ناقلة جنود من نوع "إيتان" بصاروخ موجه من طراز "كورنيت"، شرق حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر، مشيرة إلى أنه تم رصد هبوط طيران مروحي لإخلاء طاقمها.

وفي بلاغ آخر، أفادت القسام بأن مقاتليها تمكنوا أمس الخميس من استهداف دبابة "ميركافاه" وناقلة جند إسرائيلية بقذائف "الياسين 105"، وسط مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

كما أعلنت الكتائب عن تفجير دبابتين من نوع "ميركافاه" بعبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، شرق ووسط مدينة جباليا شمال القطاع.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين "إسرائيليين" في المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

ووفق أرقام صدرت بداية العام الجاري، فإن الجيش الإسرائيلي فقد نحو ألف ضابط وجندي منذ بداية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وإلى جانب القتلى أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين بجروح خطرة، بينما يخضع الآلاف أيضا لعلاجات نفسية.

#قطاع غزة #غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة