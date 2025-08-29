"القسام" تعلن استهداف دبابة وناقلتي جنود إسرائيليتين في غزة وجباليا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها نفذت خلال الأيام الماضية سلسلة استهدافات لآليات الاحتلال الإسرائيلي، بالتعاون مع سرايا القدس، في مدينة غزة وشمال القطاع.

وأوضحت الكتائب في بلاغ عسكري أنها، بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس، استهدفت ناقلة جنود من نوع "إيتان" بصاروخ موجه من طراز "كورنيت"، شرق حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر، مشيرة إلى أنه تم رصد هبوط طيران مروحي لإخلاء طاقمها.

وفي بلاغ آخر، أفادت القسام بأن مقاتليها تمكنوا أمس الخميس من استهداف دبابة "ميركافاه" وناقلة جند إسرائيلية بقذائف "الياسين 105"، وسط مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

كما أعلنت الكتائب عن تفجير دبابتين من نوع "ميركافاه" بعبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، شرق ووسط مدينة جباليا شمال القطاع.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين "إسرائيليين" في المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

ووفق أرقام صدرت بداية العام الجاري، فإن الجيش الإسرائيلي فقد نحو ألف ضابط وجندي منذ بداية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وإلى جانب القتلى أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين بجروح خطرة، بينما يخضع الآلاف أيضا لعلاجات نفسية.