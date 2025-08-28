فلسطين أون لاين

28 اغسطس 2025 . الساعة 16:38 بتوقيت القدس
...
بالأسماء.. 22 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم
متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب البيان، تتضمن هذه الردود أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وجزء آخر لم نتلق بشأنهم معلومات، وسيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال أن لا معلومات بشأنهم.

وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، في ختام بيانها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا

وبينت الهيئة والنادي أنه تم الحصول على ردود بشأن أماكن 22 أسيرا من غزة، على النحو التالي:

 

  1. - محمد يوسف الخالدي/ سديه تيمان
  2. - محمد حسن علي ادعيس/ سجن عسقلان
  3. - عبد الرؤوف محمد المبحوح/ سجن النقب
  4. - مصطفى شريف علي شلوف/ سجن النقب
  5. - احمد سامي ظاهر/ سجن النقب 
  6. - عائد توفيق محمود صالحة/ سجن النقب
  7. - إبراهيم اشرف خليل حمودة/ سجن نفحة
  8. - علي عادل محمد زروق/ سجن نفحة 
  9. - محمد رائد عبد الله أبو جليلة/ سجن عوفر
  10. - خليل صابر عبد الكريم أبو جويعد/ سجن النقب
  11. - خضر ناهض خضر حسان/ سجن النقب
  12. - ماهر عايش السيد حمدان/ سجن النقب
  13. - محمد سليمان علي أبو شلوف/ سجن النقب
  14. - انس ياسر نظمي حمدان/ سجن الرملة
  15. - الحسين خليل جمعة أبو سلمية/ سجن الرملة
  16. - عبد الله احمد إبراهيم أبو رحمة/ سجن النقب
  17. - علي إبراهيم محمد الشافعي النجار/ سجن النقب
  18. - حلمي محمود حسن شقورة/ سجن النقب
  19. - احمد رياض عليان المصري/ سجن النقب
  20. - حسن كمال فوزي رضوان/ سجن نفحة
  21. - علي محمد جواد الهشيم/ سجن النقب
  22. - عمر مروان كامل طافش/ سجن النقب
     
