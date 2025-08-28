أبو سلمية: عاجزون عن التَّعامل مع العدد الكبير من الجرحى والمرضى جرَّاء تصاعُد القصف "الإسرائيلي"

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الطبيب محمد أبو سلمية، إن مستشفيات القطاع تعاني من نقص كبير جدا في غرف العمليات وكل المستلزمات الطبية.

وأكد أبو سلمية في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه إذا اجتاح الاحتلال مدينة غزة "فسنكون أمام كارثة ومجزرة كبرى".

وأضاف، "نحن عاجزون عن التعامل مع العدد الكبير من الجرحى والمرضى"، مشيرًا إلى أنَّ ما بين 1500 و2000 جريح لا مكان لهم في مستشفيات القطاع.

وأشار إلى أنَّ الأمراض تنتشر في المخيمات والمنازل وسط انهيار المنظومة الصحية.

وطالب أبو سلمية العالم بحماية الكوادر الطبية وفتح ممرات إنسانية لإغاثة المرضى.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدًا، و158 ألفا و927 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين