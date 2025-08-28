فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو سلمية: عاجزون عن التَّعامل مع العدد الكبير من الجرحى والمرضى جرَّاء تصاعُد القصف "الإسرائيلي"

احتلال مدينة غزة التهديدات والفرص

طيران "إلعال" الإسرائيلي يتكبّد خسائر فادحة عقب الحرب مع إيران.. أرقام صادمة تُثبت تراجع صافي الأرباح

المكتب الحكومي: مزاعم الاحتلال عن وجود مساحات شاسعة فارغة جنوبي القطاع تُناقض الواقع

المجاعة تخطف 4 أرواح خلال الـ 24 ساعة الماضية في غزَّة

المخاطر التي تهدد هوية البلدة القديمة في القدس

عدوان "إسرائيلي" غير اعتيادي قرب دمشق.. إنزال قوات وموجة غارات في منطقة الكسوة

اعتراف "إسرائيلي" يُكذِّب خرائط النَّزوح التي أعلنها الناطق باسم جيش الاحتلال.. "مناطق عسكرية وأُخرى مُكتظَّة"

فيديو جديد يُظهر قصف مستشفى ناصر في خانيونس: قذيفتان تسقطان بفارق ثوانٍ

الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفة الغربيَّة

أبو سلمية: عاجزون عن التَّعامل مع العدد الكبير من الجرحى والمرضى جرَّاء تصاعُد القصف "الإسرائيلي"

28 اغسطس 2025 . الساعة 12:42 بتوقيت القدس
...
أبو سلمية: عاجزون عن التَّعامل مع العدد الكبير من الجرحى والمرضى جرَّاء تصاعُد القصف "الإسرائيلي"

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الطبيب محمد أبو سلمية، إن مستشفيات القطاع تعاني من نقص كبير جدا في غرف العمليات وكل المستلزمات الطبية.

وأكد أبو سلمية في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه إذا اجتاح الاحتلال مدينة غزة "فسنكون أمام كارثة ومجزرة كبرى".

وأضاف، "نحن عاجزون عن التعامل مع العدد الكبير من الجرحى والمرضى"، مشيرًا إلى أنَّ ما بين 1500 و2000 جريح لا مكان لهم في مستشفيات القطاع.

وأشار إلى أنَّ الأمراض تنتشر في المخيمات والمنازل وسط انهيار المنظومة الصحية.

وطالب أبو سلمية العالم بحماية الكوادر الطبية وفتح ممرات إنسانية لإغاثة المرضى. 

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدًا، و158 ألفا و927 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #احتلال مدينة غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة