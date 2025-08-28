الدفاع المدني: الاحتلال دمَّر أكثر من 1500 مبنى سكني في حي الزيتون

قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، إن جنوب حي الزيتون سوي بالأرض ونزح 80 بالمئة من سكان الحي، فيما تتعرض جباليا شمالي القطاع، لغارات وقصف متواصل وتفجيرات بالروبوتات وسط نزوح جديد.

أشار بصل في بيان صحفي، أمس الأربعاء، إلى أن "إسرائيل" دمرت أكثر من 1500 مبنى سكني بالكامل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، منذ مطلع آب/ أغسطس الجاري.

وأوضح أن بلدة جباليا، شمالي القطاع، تشهد أوضاعا مشابهة تحت القصف والتفجيرات، لافتًا إلى أن جنوب حي الزيتون، "سُوي بالأرض ولم يعد فيه أي مبنى قائم".

وتابع، "المشهد في جباليا لا يقل قسوة عن حي الزيتون حيث يواصل الاحتلال القصف المدفعي والغارات الجوية وتفجير الروبوتات لكن دون تقدم بري للآليات العسكرية".

وأكد، أن "الجيش الإسرائيلي" يستخدم الحفارات والآليات الثقيلة إلى جانب الروبوتات المفخخة بمعدل 7 عمليات تفجير يوميا، إضافة إلى طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" تُلقي متفجرات على أسطح المنازل، ما ضاعف من حجم الدمار.

وأضاف،أن "نحو 80 بالمئة من سكان الحي نزحوا إلى غرب مدينة غزة أو شمالها".

ومنذ بداية آب، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة إسرائيلية لإعادة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدًا، و158 ألفا و927 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 313 فلسطينيا، بينهم 119 طفلا حتى الأربعاء.

المصدر / فلسطين أون لاين