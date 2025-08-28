حربُ الإبادة الجماعيّة في يومها الـ 692.. أبرز التطورات في قطاع غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ692، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 71 شهيدًا و 339 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 22 شهيدًا و 203 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,180 شهيدًا وأكثر من 16,046 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,121 شهيدًا و 47,225 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,966 شهيدًا و 159,266 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 317 حالة وفاة، من ضمنهم 121 طفلًا.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ارتقى شهيدان بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما سُجِّل 3 شهداء ومصابون جراء استهداف الاحتلال منطقتي جباليا النزلة والكرامة شمالي قطاع غزة.

وقصف الاحتلال ظهر اليوم منزلًا لعائلة ياسين في شارع الزاوية بمدينة غزة، ما أدى لارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين.

واستهدف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة بنات بمنطقة الصبرة شرقي مدينة غزة، فيما دمّر عمارة الغمري السكنية والمكونة من 5 طوابق في منطقة عسقولة بشارع الدهشان جنوبي مدينة غزة

وارتقى 6 شهداء من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء سيدة وطفلها جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة غانم في بلوك 10 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين باستهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في الشاطئ الشمالي شمال غربي مدينة غزة.

وجدد طيران الاحتلال الحربي المروحي، إطلاق النار شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. تزامنًا مع غارتين من الطيران المروحي على شمال المدينة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها وقنابل إنارة تجاه شاطئ بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. بينما أطلقت النار باتجاه مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

وأعلنت مصادر عائلية استشهاد الأسير المحرر محمود يوسف أبو طه "أبو هاني" بغارة من طيران الاحتلال استهدفته وسط مدينة خانيونس، وكان قد تحرر من سجون الاحتلال عام 2022 بعد أن أمضى 6 سنوات في الأسر.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف شارع 8 جنوبي مدينة غزة

المصدر / فلسطين أون لاين