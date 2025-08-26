حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 690

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ690، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 300 حالة وفاة، من ضمنهم 117 طفلًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,900 شهيدًا و 46,218 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,744 شهيدًا و 158,259 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنَّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قتل صباح اليوم طبيبًا وخمسة صحافيين وعنصرًا في الدفاع المدني في غارة مزدوجة داخل مجمع ناصر الطبي بخانيونس.

وأكد الأورومتوسطي، أنَّ هذه الجريمة المركّبة تشكّل مصيدة محسوبة لاستهداف فرق الإنقاذ والصحافيين وإسكات الشهود وتقويض فرص نجاة الفلسطينيين. ووثَّق فريق الأورومتوسطي الميداني رصد تحليق مسيّرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض جدًا في سماء مجمع ناصر الطبي قبل استهداف المكان.

وأشار إلى أنَّ الهجوم لم يكن عشوائيًا بل متعمدًا ونُفّذ بتوجيه استخباري دقيق شمل معلومات تفصيلية حول طبيعة المكان المستهدف وهوية الضحايا. وأوضح، أنَّ هذا النمط لا يشكّل حادثًا منفردًا بل سياسة إسرائيلية متكرّرة وموثّقة في مواقع متعددة خلال الإبادة الجماعية.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو زبيدة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيدان إثر قصف الاحتلال خيمة بمنطقة السوارحة غرب النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين هم أب وأم وأطفالهما جراء قصف الاحتلال خيمة في مواصي مدينة خان يونس.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي غارتين على مناطق شرق مدينة غزة، فيما واصل جيش الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه خيام النازحين في منطقة فش فرش غربي مدينة خان يونس.

وفجَّرت قوات الاحتلال عدة روبوتات مفخخة في منازل المواطنين بمنطقة جباليا البلد، شمالي قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الدهشان في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال شقة سكنية في شارع الجلاء غربي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وأطلقت طائرات الاحتلال "كواد كابتر" نيران رشاشاتها تجاه منازل المواطنين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتقى شهيد وسجلت إصابتان جراء إطلاق طائرة "كواد كابتر" إسرائيلية قنابل متفجرة، على منازل المواطنين بالقرب من مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين