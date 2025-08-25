البرش: الاحتلال يتعمَّد استهداف المنظومة الصحية في غزَّة ويعمل على شلِّها

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة د. منير البرش، إنَّ الاحتلال يتعمَّد استهداف المنظومة الصحية ويعمل على شلها في ظل العدوان المتواصل.

وأوضح البرش في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أنَّ الاحتلال استهدف كوادر صحفية وطبية في مستشفى ناصر جنوبي القطاع، مشيرًا إلى استهداف قسم العمليات المركزة في مستشفى ناصر جنوبي القطاع.

وارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، مجزرةً دامية عقب استهدافه مرتين متتاليتين الطابق الرابع لمجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين، من بينهم أربعة صحفيين.

وقالت وزارة الصحة، إنّ الاحتلال شنَّ الاستهداف الأول على الطابق الرابع بمجمع ناصر الطبي، أعقبه استهداف ثانٍ عند وصول الطواقم الاسعافية لانتشال المصابين والشهداء .

وذكرت مصادر صحفية، ارتقاء 14 شهيداً منهم أربعة صحفيين في استهدافين للاحتلال على مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن من بين الشهداء الصحفيين، الصحفية مريم أبو دقة، ومصور قناة الجزيرة الصحفي محمد سلامة، والصحفي معاذ أبو طه، والصحفي حسام المصري.

وأعلن الدفاع المدني استشهاد سائق الإطفاء عماد عبد الحكيم الشاعر وإصابة 7 آخرين من طاقم دفاع مدني خان يونس أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في مجمع ناصر الطبي.

المصدر / فلسطين أون لاين