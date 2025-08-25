"14 شهيدًا حتى اللحظة".. الاحتلال يرتكب مجزرة دامية في مجمع ناصر الطِّبي بخانيونس

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، مجزرةً دامية عقب استهدافه مرتين متتاليتين الطابق الرابع لمجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين، من بينهم أربعة صحفيين.

وقالت وزارة الصحة، إنّ الاحتلال شنَّ الاستهداف الأول على الطابق الرابع بمجمع ناصر الطبي، أعقبه استهداف ثانٍ عند وصول الطواقم الاسعافية لانتشال المصابين والشهداء .

وذكرت مصادر صحفية، ارتقاء 14 شهيداً منهم أربعة صحفيين في استهدافين للاحتلال على مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن من بين الشهداء الصحفيين، الصحفية مريم أبو دقة، ومصور قناة الجزيرة الصحفي محمد سلامة، والصحفي معاذ أبو طه، والصحفي حسام المصري.

وأعلن الدفاع المدني استشهاد سائق الإطفاء عماد عبد الحكيم الشاعر وإصابة 7 آخرين من طاقم دفاع مدني خان يونس أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في مجمع ناصر الطبي

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدًا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين