فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون أراض وممتلكات فلسطينية بالضفة

8 شهداء متأثرين بسوء التغذية الناجم عن التجويع الإسرائيلي

الرئيس الأيرلندي: الإبادة في غزة فترة مأساوية في تاريخ العالم

جيش الاحتلال ينسحب من قرية المغير مخلفاً دماراً هائلاً

مجازر متواصلة ونسف للمنازل.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 688

تقرير: الجيش المصري يعزز وجوده على حدود غزة تحسبًا لعمليات تهجير قسري

الإعلام الحكومي بغزة: مستشفى غزة الأوروبي لن يكون بديلاً لمستشفيات الشمال

جيش الاحتلال يحقق في أسباب فشله باعتراض صاروخ أطلق من اليمن

تداعيات الحرب في غزة.. (إسرائيل) تواجه حصارًا دولياً صامتًا

غارة إسرائيلية على منطقة بين بلدتي "راميا" و"بيت ليف" جنوبي لبنان

حماس: نتنياهو يعرقل الاتفاق ومطلوب استمرار الضغط لوقف الإبادة

24 اغسطس 2025 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
...

قالت حركة حماس إن تصديق رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو على خطة احتلال غزة بعد موافقة الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق.

وأضافت حماس في تصريح لها، الأحد: وافقنا على صفقة جزئية، وأبدينا استعداداً لصفقة شاملة، لكن نتنياهو يرفض كل الحلول.

وأشارت إلى اعترافات إسرائيلية وأمريكية تؤكد أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار.

ونبهت حماس إلى أن اعترافات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، تؤكد أن نتنياهو كان يماطل ويكذب، بوضعه شروطاً جديدة كلما اقتربنا من إنجاز الاتفاق.

وشددت على أن الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى، محملة نتنياهو المسؤوليّة الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة.

وقالت حماس: أكثر من اثنين وعشرين شهراً من العدوان أثبتت وَهْم “الانتصار المطلق” الذي يثرثر به مجرمو الحرب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش.

ودعت إلى استمرار الضغوط الرسمية والشعبية لوقف الإبادة والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة