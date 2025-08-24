مستعمرون يمنعون المواطنين من العمل في أراضيهم بالأغوار الشمالية

فلسطين أون لاين

24 اغسطس 2025 . الساعة 08:18 بتوقيت القدس
منع مستوطنون، اليوم الأحد، مواطنين من العمل في أراضيهم الزراعية في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين منعوا مواطنا من استكمال العمل بأرضه في خلة خضر الفارسية للموسم المروي القادم، وطردوه من المنطقة.

وكان الاحتلال أجبر عدة عائلات العام الماضي على ترك مساكنها في المنطقة ذاتها، بعد تصاعد الاعتداءات بحقهم، حيث أصبحت المنطقة فارغة تماما من الوجود الفلسطيني.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها شرقي القدس، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62622 شهيدا، و157673 مصابا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.

