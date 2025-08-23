مسؤول صحي بغزة: عيادة سوء التغذية تستقبل أضعاف الرقم المتوقع

أكد مسؤول صحي في قطاع غزة، اليوم السبت، وجود اكتظاظ كبير في عيادة سوء التغذية الخاصة بالأطفال بمجمع ناصر الطبي، محذرا من أن المجاعة دخلت مرحلة حاسمة وسط إغلاق إسرائيل المشدد للمعابر أمام المساعدات الإغاثية والطبية منذ مارس/ آذار الماضي.

أفاد بذلك أحمد الفرا مدير مستشفى التحرير للأطفال والولادة في المجمع بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، في مقطع مصور نشرته وزارة الصحة لتوثيق حالة الاكتظاظ داخل عيادة سوء التغذية.

وقال الفرا، في كلمة مصورة، إن "عيادة سوء التغذية تعمل لمدة يومين أسبوعيا وتستقبل 3-4 أضعاف الرقم المتوقع من المصابين". وتابع: "في كل يوم من أيام عمل هذه العيادة، يتم تشخيص ما لا يقل عن 52 حالة جديدة".

ولأكثر من مرة، نبهت وزارة الصحة إلى وجود حالة اكتظاظ في عيادات سوء التغذية بالقطاع جراء ارتفاع أعداد الإصابة بها مع استمرار سياسة التجويع الإسرائيلية.

وتحدث الفرا عن حالة الطفلة شهد محمد زعرب، ابنة العام والنصف، والتي تتردد إلى العيادة لتلقي العلاج اللازم لإصابتها بسوء تغذية حاد.

وقال إن هذه الطفلة تزن 5.8 كيلوغرامات فقط، في حين أن المعدل الطبيعي كان يجب أن يراوح بين 11-12 كيلوغراما. وأوضح أن الطفلة شهد دخلت بسوء تغذية شديد فقدت إثره النسيج الشحمي تحت الجلد والكتلة العضلية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم السبت، بأنّ "المجاعة في مدينة غزة يمكن إيقافها".

وقالت أونروا، في بيان صحافي على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه يمكن وقف مسار الكارثة الإنسانية المستمرة من خلال إدخال الكثير من المساعدات عن طريق الأمم المتحدة بما في ذلك أونروا، مضيفة أن "مخازن أونروا وحدها في الأردن ومصر ممتلئة".

وأشارت إلى أنه يوجد ما يكفي من الأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة الصحية وهي جاهزة لملء 6 آلاف شاحنة.

المصدر / فلسطين أون لاين