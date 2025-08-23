غزة ليست جغرافيا… بل عقبة كؤود بوجه الحلم الصهيوني

أمين الحاج

منذ إحراق المسجد الأقصى والمنطقة كلها تحترق، لم تكن حادثة عابرة، بل إشارة مبكرة إلى أن الاحتلال لم يكتفِ باغتصاب الأرض، بل يسعى لمحو الهوية والرموز، متجاهلا مشاعر المسلمين، ومنذ ذلك اليوم تتكرر الاعتداءات على الأقصى، في مشهد فجّ يواصل تغذية جذوة الغضب، فلم تكن احداث اكتوبر سوى امتداد لهذا المسار؛ انفجارا جاء ردا على استباحة المسجد وتهويده، وفي تأكيد جديد على ان القدس تبقى الشرارة التي تشعل النار.

على هذا المسار، تمضي دولة الاحتلال اليوم نحو احتلال شامل لغزة، ليس باعتباره عملية عسكرية ظرفية، بل جزءا من مشروع اعمق يرمي الى اعادة هندسة الخريطة الفلسطينية، وفرض هيمنة مطلقة على هذا الحيز، الذي شكل عثرة دائمة امام الحلم الصهيوني، فغزة تمثل الخاصرة المتمردة التي لم تخضع يوما، رغم الحصار الممتد برا وبحرا وجوا، ومحاولات العزل والتجويع والتدمير.

منذ ما سمي بـ "خطة الانفصال" قبل عقدين، عمل الاحتلال على تحويل غزة الى سجن كبير، عبر فرض حصار خانق حوّل حياة مليوني فلسطيني الى جحيم يومي، ولم يكن الاحتلال وحده هو يحرس هذا السجن، بل كان الغرب ومعه كثير من العرب جزءا اصيلا في هذا الواقع، وهذا تجسد عبر رفضهم الاعتراف بنتائج الديمقراطية الفلسطينية، ولتبدأ مرحلة من العقاب الجماعي تحت غطاء "الشرعية الدولية"، ما مهد الطريق امام الاحتلال لاعتبار غزة كيانا متمردا، يستحق العزل والحصار.

ولهذا يستدعي الاحتلال عشرات الاف الجنود، ويخطط لاحتلال مدينة غزة، وفرض السيطرة الكاملة عليها، ضاربا بعرض الحائط قرارات المحكمة الدولية التي اعتبرت الاحتلال والاستيطان خرقا صارخا للقانون الدولي، هذه الخطط ليست مجرد رد عسكري، بل تعبير عن اجندة انتقامية تريد تحويل غزة الى ساحة نفوذ دائم، تماما كما هو الحال في الضفة الغربية.

في الضفة، اعتاد الفلسطيني ان يصحو كل يوم على مستوطنة جديدة او طريق استيطاني او اقتحام لمدينة ومخيم، التوسع هناك بات قاعدة راسخة لا يواجه سوى بيانات شجب فلسطينية وعربية عاجزة، وبينما يكتفي الغرب بخطاب "القلق" وهو يواصل دعم الاحتلال سياسيا وماديا، يتواصل هناك التهجير الصامت الذي يطال عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عملية بطيئة لكنها منظمة، تستهدف إعادة تشكيل الخريطة السكانية، وحدها المخيمات التي كانت رمزا للصمود شهدت اقتلاع اكثر من خمسين الف فلسطيني خلال اشهر، هذا النزيف البشري والاقتلاع البطيء لا يثير سوى بيانات باهتة، بينما يمضي الاحتلال قدما في مخططه لإفراغ الأرض من أصحابها، في مشهد يوازي ما يحاول فرضه في غزة بالقوة.

لقد بات واضحا ان موضوع الدولة الفلسطينية وحل الدولتين اصبح من الماضي، وما خطة E1 التي تعزل القدس وتفتت جغرافيتها الا مسمار اخر في نعش الدولة الفلسطينية، ومع ذلك، تواصل الدول الغربية التمسك بخطاب سياسي مزدوج، تدرك هي قبل غيرها انه غير قابل للتحقق، بل ان اعتراف بعض الحكومات الغربية بالدولة الفلسطينية، وهي دولة غير موجودة فعليا على الارض، ليس الا محاولة للهروب من دفع الثمن الحقيقي؛ وهو محاسبة الاحتلال على جرائمه، فالاحتلال الذي اعتاد على سماع النقد الغربي، يعرف جيدا انه مجرد مسكن للرأي العام، فيما الدعم العملي مستمر بلا انقطاع.

اما من داخل الاحتلال نفسه فتتكشف المفارقات؛ فبينما يرى دبلوماسيون وعسكريون ان وضع دولة الاحتلال في العالم هو الأسوأ منذ عقود، يصر نتنياهو على العكس، يحصر رؤيته للعالم في شريط ضيق يمتد بين الكونغرس والبيت الأبيض، معتقدا ان ما يجري في غزة هو أصل العزلة الدولية، لا الاستيطان في الضفة، وأن أي "انتصار" عسكري سيقلب الصورة، ويمحو الجرائم من الذاكرة، لكنه بذلك يراهن على الذاكرة الدولية كما يراهن على ازدواجية الغرب، الذي ينتقده علنا ويدعمه سرا، وعلى علاقات خفية قائمة على المنفعة لا على الشرعية، غير أن هذه الأوهام بالانتصار لن تغير الحقائق، فما عجز الاحتلال عن تحقيقه طوال ثمانية عقود، لن ينجح به الآن مهما بالغ في القوة والبطش.

غزة اليوم ليست مجرد جغرافيا محاصرة، بل رمز لصمود شعب يواجه مشروعا استعماريا ممتدا منذ احراق الاقصى، وشاهدة على جريمة ممتدة، وهي العقبة الكؤود امام الحلم الصهيوني بالهيمنة الكاملة على الارض والهوية.

المصدر / فلسطين أون لاين