تحالف دوليّ يضغط على (إسرائيل): افتحوا غزَّة لدخول الإعلام الأجنبيِّ

وكالات/ فلسطين أون لاين

دعا تحالف يضم 27 دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية فورًا وبشكل مستقل، وتوفير الحماية للصحفيين العاملين في القطاع، مع التأكيد على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار.

وأكد تحالف حرية الإعلام، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية، أن حجم المأساة الإنسانية يتطلب تمكين الإعلام من توثيق الحقائق ونقل صورة ما يجري بعيدًا عن القيود ومحاولات تقييد الصحافة، داعيًا إسرائيل إلى منح دخول فوري وحماية للصحفيين.

وأشار البيان إلى الدور المحوري للصحفيين في كشف آثار الحرب على المدنيين، مؤكدًا أن حرية الوصول إلى مناطق النزاع شرط أساسي لأداء مهنتهم، ومُستنكرًا أي محاولات لتقييد الصحافة أو منع دخول الإعلاميين في أوقات الصراع.

كما أدان التحالف والذي يضم يضم دولًا ذات ثقل دولي ودبلوماسي، بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا وهولندا واليابان، الأعمال العنيفة الموجهة ضد الصحفيين، بما في ذلك عدد الضحايا والمعتقلين، مطالبًا سلطات الاحتلال والأطراف كافة بضمان عمل الإعلاميين بحرية وأمان في غزة وإسرائيل والضفة الغربية والقدس، ومشيرًا إلى أن القانون الدولي الإنساني يمنح الصحفيين الحماية أثناء النزاعات المسلحة.

وشدد البيان على ضرورة التحقيق في جميع الاعتداءات التي طالت الإعلاميين ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانونين الوطني والدولي، مؤكدًا على أهمية تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، والالتزام بمسار يحقق حل الدولتين والسلام والأمن المستدام.

وبحسب أرقام لجنة حماية الصحافيين، قتلت إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما لا يقلّ عن 192 صحافياً وعاملاً في الإعلام في غزة والضفة الغربية ولبنان، كما تحقّق في 130 حالة أخرى. فيما تشير أرقام مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى أن عدد الشهداء الصحافيين في القطاع وحده وصل إلى 239.