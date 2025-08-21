تصاعد الاحتجاجات في (إسرائيل).. "مجلس أكتوبر" يعلن خطوات تصعيدية للمطالبة بلجنة تحقيق

ترجمة عبد الله الزطمة

أعلنت عائلات القتلى والناجين من هجوم السابع من أكتوبر، والمعروفة باسم "مجلس أكتوبر"، عن نيتهم تصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات الأمنية والعسكرية التي سبقت المجزرة ورافقتها.

ووفق ما نشر موقع "معاريف" فقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الخميس، وسط غضب متصاعد من استمرار ما وصفته العائلات بـ"التستر والتهرب من المسؤولية"، بعد نحو عامين على هجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023 وأدى إلى مقتل وأسر المئات داخل (إسرائيل).

وأعلنت العائلات عقد مؤتمر شعبي واسع في 7 سبتمبر/أيلول المقبل بمركز "إكسبو" في (تل أبيب) تحت عنوان "عامان بلا إجابات"، بمشاركة أهالي القتلى والأسرى والجنود الجرحى والناجين. ويهدف المؤتمر إلى الضغط على الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية قبل حلول الذكرى السنوية الثانية للهجوم.

وخلال المؤتمر الصحفي، وجّه رافي بن شطريت، والد أحد الجنود القتلى، انتقادات حادة للحكومة قائلاً: "كفى أعذارًا. أبناؤنا قاتلوا بشجاعة، فأين مسؤولية القيادة؟"

بدوره، قال يوروم يهوداي، والد شاب قُتل في حفل موسيقي يوم الهجوم: "أنا جريح، ولا يجوز العبث مع جريح. أدعو الإسرائيليين للانضمام إلى مؤتمر الطوارئ. سنتحدث بصوت واحد حتى يسمعنا الجميع".

كما حذّرت شارون إيشيل، والدة أحد الضحايا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقولها: "لا تختبر صبرنا. لقد تجاوزتَ الخط الأحمر".

وفي مداخلة مؤثرة، سرد الدكتور أفيشاي إدري، أحد الناجين من هجوم نحال عوز، كيف نجا مع أسرته بعد حصار استمر 17 ساعة، مشيرًا إلى أن أحد أصدقائه لا يزال أسيرًا في غزة، وأنه خدم 600 يوم في الاحتياط، وما زال مشردًا حتى اليوم.

اتهمت العائلات الحكومة بالتراجع عن وعودها بتشكيل لجنة تحقيق، وبتعمد المماطلة حتى "ينسى الناس ما حدث"، بحسب وصفهم.

وأكد منظمو المؤتمر أن فعاليات 7 سبتمبر ستكون بداية لتحرك واسع النطاق، يشمل احتجاجات شعبية وخطوات تصعيدية جديدة، حتى تلبية مطلبهم الأساسي: لجنة تحقيق رسمية ومستقلة لكشف الحقيقة

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين