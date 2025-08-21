إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "ملاخي هاشالوم" وسط الضفة الغربيَّة

فلسطين أون لاين

21 اغسطس 2025 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
إصابات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "ملاخي هاشالوم" بالضفة الغربيَّة

كشفت وسائل الإعلام العبري، صباح اليوم الخميس، عن إصابة مستوطن في عملية طلاق نار شمال الضفة استهدفت مستوطنة "ملاخي هاشالوم" في منطقة شيلو بين رام الله ونابلس.

وقالت القناة 12 العبرية، إن أنباء أولية وردت لجيش الاحتلال عن عملية إطلاق نار في شمال الضفة استهدفت مستوطنة "ملاخي هاشالوم" في منطقة شيلو بين رام الله ونابلس، وإصابة مستوطن على الأقل.

وأشارت القناة العبرية إلى أن طواقم "نجمة داوود الحمراء" في طريقها إلى المكان، فيما ذكر موقع "واينت" أن شابا في العشرين من عمره أصيب بجروح طفيفة إثر إطلاق النار.

وذكرت مصادر عبرية، إن فلسطينيًا هاجم مستوطناً قرب قرية المغير شرق رام الله صباح اليوم وحاول إطلاق النار لكن مسدسه تعطل وحاول السيطرة على مركبة المستوطن وانهال عليه بالضرب وانسحب من المكان.

ولفت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتفتيش قرية المعير المجاورة، بعدما أغلقت مداخلها.

 

