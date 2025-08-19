حماس تدعو إلى ممارسة الضَّغط على الاحتلال لفتح المعابر ووقف جريمة الإبادة والتَّجويع

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال لفتح المعابر ووقف جريمة الإبادة والتجويع بحق أكثر من مليوني فلسطيني، وإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة.

وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي تحيي ذكراه الأمم المتحدة ودول العالم في التاسع عشر من آب/أغسطس من كل عام، قالت "حماس" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنَّ ذكرى هذا اليوم يأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع التي يمعن الاحتلال الصهيوني في تصعيدها ضد أكثر من مليوني إنسان فلسطيني على مدى أكثر من 22 شهراً.

وأضافت، "ارتقى خلالها أكثر من 61 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما تحوّل نحو 40 ألف طفل إلى أيتام، و23 ألف امرأة إلى أرامل. كما ارتفع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 235 شهيداً بينهم 106 أطفال".

وتابعت، "وفي ظل استهتار مجرم الحرب نتنياهو وحكومته بالقرارات الأممية ونداءات المجتمع الدولي لوقف عدوانهم وإجرامهم بحق المدنيين العزّل، وإصرارهم على منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بهدف تدمير القطاع الصحي في غزة، فإننا نؤكد أنه لم يعد مقبولاً من الدول والحكومات والمنظمات الاكتفاء ببيانات التنديد والاستنكار أمام إجرام الاحتلال الصهيوني المنتهك لكل القيم والأعراف والشرائع.

وأكدت "حماس" أنّ المطلوب تفعيل الجهود لوقف العدوان والإبادة، ومحاكمة قادة الاحتلال، وعلى رأسهم المجرم نتنياهو، وجلبهم إلى العدالة الدولية، وعزل هذا الكيان الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأشارت إلى أنَّ الإدارة الأمريكية تتحمَّل مسؤولية مباشرة عن تداعيات منع دخول المساعدات واستمرار سياسة التجويع والقتل والإذلال عبر “مؤسسة غزة اللا إنسانية” التي تفرضها حكومة الاحتلال بغطاء أمريكي.

وأوضحت، أنَّ احتفاء المجتمع الدولي بهذا اليوم العالمي يضعه، دولاً وحكومات ومنظمات، أمام مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، بإلزام حكومة الاحتلال الفاشية بوقف عدوانها وجرائم الإبادة والتجويع فوراً، وإجبارها على إدخال المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة.

وأشادت "حماس" بجهود الطواقم الإنسانية والإغاثية من أبناء شعبنا ومؤسساته في قطاع غزة، التي تقدّم خدماتها رغم القصف والقتل والتدمير.

كما أدانت بأشد العبارات الجرائم الممنهجة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية بحقّها، في محاولات يائسة لمنعها من أداء واجبها الإنساني.

ودعت "حماس" الأمم المتحدة ومؤسساتها المتعددة، والمنظمات العربية والإسلامية والدولية العاملة في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، إلى تكثيف أعمالها وبرامجها في قطاع غزة، وإعلاء صوتها في وجه المنع والتضييق والاستهداف الصهيوني، ورفض كل محاولات الاحتلال الالتفاف على بروتوكولات الإغاثة الدولية عبر آليات إجرامية صُمِّمت لقتل شعبنا والتنكيل به.

المصدر / فلسطين أون لاين