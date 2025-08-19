تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 19 أغسطس 2025

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس صيفياً عادياً حاراً وصافياً خلال ساعات النهار مع ظهور سحب متفرقة صباحاً، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس لطيفاً يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأجواء نهارًا: صيفية عادية

الأجواء ليلًا: لطيفة تميل للبرودة.

الرياح: خفيفة.

والله تعالى أعلى وأعلم

المصدر / فلسطين أون لاين