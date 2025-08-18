فلسطين أون لاين

18 اغسطس 2025 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
إعلان هام لطلاب غزة: تفاصيل تسجيل امتحان التوجيهي 2006
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن بدء عملية تسجيل طلاب التوجيهي من مواليد 2006، وذلك لتلبية المتطلبات الفنية للعملية.

ووفقاً للإعلان الصادر، سيبدأ الإعلان عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة لدفعة توجيهي 2006 يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025.

يشمل هذا الإعلان برنامج الامتحانات وآلية التقديم، حيث سيتم التقديم عبر منصة وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع منصة Wise school وجامعة العلوم الإسلامية العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل عملية التسجيل والامتحانات للطلاب في قطاع غزة.

photo_2025-08-18_20-07-56.jpg
 

