القسَّام تُوقع جنودًا قتلى وجرحى بتفجُّر حقل ألغام شرقيَّ غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين عن إحباط قوة إسرائيلية برية وإلحاق أضرار بآلياتها في حقل ألغام جنوبي حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام عبر قناتها في "تليغرام"، إن مقاتليها نصبوا عبوات مضادة للأفراد والدروع في المنطقة، ما أسفر قبل يومين عن سقوط جنود وجرحى من قوات الاحتلال، إضافة إلى تدمير بعض الآليات.

وأكدت القسام رصد إخلاء الجنود القتلى والجرحى وسحب الآليات المستهدفة تحت غطاء ناري كثيف.

كما بثت القسام ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، مشاهد من التصدي لقوات العدو المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وتشهد منطقة حي الزيتون منذ 11 من الشهر الجاري هجومًا واسعًا للجيش الإسرائيلي، شمل نسف منازل بواسطة روبوتات مفخخة، وقصفًا مدفعيًا، وإطلاق نار عشوائي، إضافة إلى تهجير قسري للسكان.

وفي وقت سابق، بثت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، مشاهد من استهداف جنود وآليات الاحتلال بالعبوات الناسفة، وقذائف الهاون في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات "حجارة داوود".

ووثَّق التسجيل الجديد عناصر من "القسام" وهم يجهزون عبوات ناسفة ويزرعونها في مسار الآليات المتوغلة في مدينة جباليا البلد، قبل أن يقوموا بتفجيرها بالتزامن مع تقدم قوة من جيش الاحتلال.

وأمس الأحد، بثت كتائب القسام، مشاهد توثق استهداف آليات عسكرية وقصف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب أن العمليات استهدفت آليات وتحشدات الاحتلال في محاور خان يونس ومحور صلاح الدين، ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها اسم "حجارة داود"، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار التصدي للتوغل البري الإسرائيلي وإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف قواته.

كما وثّق مقاتلو القسام مشاهد تنفيذ العمليات، ووجّه أحدهم رسالة خلال الاشتباكات، قال فيها: "يا أمتنا، نحن حجة عليكم ولسنا حجة لكم، لا سامح الله كل من تخلى عن غزة وتخاذل".

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين "إسرائيليين" في المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفق أرقام صدرت بداية العام الجاري، فإن الجيش الإسرائيلي فقد نحو ألف ضابط وجندي منذ بداية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وإلى جانب القتلى أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين بجروح خطرة، بينما يخضع الآلاف أيضا لعلاجات نفسية.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.