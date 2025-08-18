المكتب الحكومي: أقل من 15% من المُساعدات تصل إلى غزَّة وسط فوضى أمنيَّة متعمَّدة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، أن 266 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع خلال الأيام الثلاثة الماضية (الجمعة، السبت، الأحد)، من أصل 1,800 شاحنة متوقعة، مشيرا إلى تعرض معظمها للنهب والسطو في ظل ما وصفه بـ"فوضى أمنية متعمدة" يصنعها الاحتلال.

وأشار المكتب في بيان صحفي، إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت غزة على مدار 22 يوما لم يتجاوز 1,937 شاحنة، مقارنةً بالكمية المفترضة البالغة 13,200 شاحنة، أي أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية، ومعظم هذه الشحنات تعرضت للنهب والسرقة.

وأوضح، أن القطاع يحتاج يوميًا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون شخص، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية بسبب الحرب المستمرة.

وأكد، أنَّ الاحتلال يمنع إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

وحمَّل المكتب الحكومي الاحتلال وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، داعيًا الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات.

ونشر المكتب الحكومي إحصائية (22 يوماً) بأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال المساعدات ابتداءً من يوم الأحد 27 يوليو 2025 على النحو التالي:

1. الأحد 27 يوليو 2025: (73 شاحنة)

2. الاثنين 28 يوليو 2025: (87 شاحنة)

3. الثلاثاء 29 يوليو 2025: (109 شاحنات)

4. الأربعاء 30 يوليو 2025: (112 شاحنة)

5. الخميس 31 يوليو 2025: (104 شاحنات)

6. الجمعة 1 أغسطس 2025: (73 شاحنة)

7. السبت 2 أغسطس 2025: (36 شاحنة)

8. الأحد 3 أغسطس 2025: (80 شاحنة)

9. الاثنين 4 أغسطس 2025: (95 شاحنة)

10. الثلاثاء 5 أغسطس 2025: (84 شاحنة)

11. الأربعاء 6 أغسطس 2025: (92 شاحنة)

12. الخميس 7 أغسطس 2025: (87 شاحنة)

13. الجمعة 8 أغسطس 2025: (83 شاحنة)

14. السبت 9 أغسطس 2025: (95 شاحنة)

15. الأحد 10 أغسطس 2025: (124 شاحنة)

16. الاثنين 11 أغسطس 2025: (103 شاحنات)

17. الثلاثاء 12 أغسطس 2025: (98 شاحنة)

18. الأربعاء 13 أغسطس 2025: (76 شاحنة)

19. الخميس 14 أغسطس 2025: (60 شاحنة)

20. الجمعة 15 أغسطس 2025: (85 شاحنة)

21. السبت 16 أغسطس 2025: (92 شاحنة)

22. الأحد 17 أغسطس 2025: (89 شاحنة)

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات بات الفلسطينيون يسمونها "مصائد الموت"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدًا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين