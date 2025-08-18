فلسطين أون لاين

18 اغسطس 2025 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
قوات الاحتلال تشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة فجر وصباح اليوم الاثنين، طالت عدداً كبيراً من المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم قيادات، أسرى محررون، عمال، وأطفال، وذلك بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

ففي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي الشيخ شاكر عمارة بعد مداهمة منزله في مخيم عقبة جبر فجر اليوم.

أما في رام الله والبيرة، فقد اعتقلت قوة خاصة الشاب أمجد عبد الله أبو عليا (33 عاماً) بعد اقتحام منزله في قرية المغير شمال شرق رام الله، كما اعتقلت من بلدة ترمسعيا الشابين جودة عبد الله أبو عواد، وربيع عواد أبو عواد. وفي مدينة البيرة، جرى اعتقال الشابين عمر العطشان وعلي أبو عطية من مدخل مخيم الأمعري.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بهاء قصراوي بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح وتحطيم محتويات منزله في حي الهدف، كما اعتقلت حسام حابس بني عودة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وزيد حبيب بركات من بلدة فقوعة شرق جنين. كذلك اعتقلت الشاب عبد علي زكارنة من بلدة قباطية جنوب المدينة، إضافة إلى الفتى علي "أبو فالح" زكارنة من البلدة ذاتها.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية واعتقلت الشاب عماد أحمد يوسف ياسين بعد مداهمة منزله.

أما في قلقيلية، فقد اعتقلت القوات الشابين مروان عبد الفتاح داود وأحمد شاور عقب اقتحام منازلهما في المدينة.

وفي بيت لحم، شنت قوات الاحتلال حملة واسعة طالت 12 مواطناً، بينهم الشقيقان إياد وعمر حبيب موسى محمد، وسعيد أسامة هرماس، ويحيى هاني جادو من مدينة بيت لحم، والشقيقان نعمان ونادر محمد جبران من منطقة العبيات شرقاً، وياسر محمود صباح من بلدة تقوع، وبسام إبراهيم الزير وإسماعيل خليل الزير من بلدة جناته شرقاً، وحسام محمد أبو دية من مدينة بيت ساحور، بالإضافة إلى المسن حسن محمد الورديان (71 عاماً) ونجله محمود من منطقة جبل هندازه، إلى جانب آخرين عرف منهم صالح لهريمي وياسر عطا الله.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 33 عاملاً فلسطينياً في بلدة أم طوبا جنوب المدينة، وذلك بعد ملاحقتهم خلال ساعات الصباح.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
