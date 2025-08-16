موجة اعتداءات استيطانية في نابلس وبيت لحم والأغوار الشمالية

فلسطين أون لاين

16 اغسطس 2025 . الساعة 19:00 بتوقيت القدس
واصلت ميليشيات المستوطنين، مساء اليوم السبت، اعتداءاتها المنظمة ضد الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط حماية ودعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ففي نابلس، رشق مستوطنون مركبات المواطنين المارة شمال غرب المدينة بالحجارة، من خلف جدار مستوطنة "شافي شمرون" على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، ما أدى إلى تضرر عدد من السيارات.

وفي بيت لحم، اقتحم مستوطنون منطقة خلة أم الحسن شرق قرية كيسان، وداهموا منزل المواطن نصار رشايدة – المبني على شكل بيت شعر – وهددوه بإحراقه وإلحاق الأذى بعائلته المكونة من نحو 30 فرداً، في حال لم يُخلِ المنزل خلال 24 ساعة.

وأوضحت مصادر محلية، أن رشايدة كان قد تعرض قبل نحو شهر لهدم منزله المبني من الطوب والباطون على يد المستوطنين، مؤكداً أن الاعتداءات على القرية باتت شبه يومية وتشمل مداهمة المنازل والاعتداء على المزارعين ومحاولات الاستيلاء على الأراضي.

وفي الأغوار الشمالية، داهم مستوطنون مسلحون خيام المواطن شامخ دراغمة في منطقة الفارسية، ما تسبب بحالة من الخوف بين النساء والأطفال.

وسبق أن اعتدى المستوطنون على عائلة دراغمة قبل أيام وأصابوا أحد أبنائه برضوض نُقل إثرها إلى المستشفى.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار حملة متصاعدة تستهدف تهجير العائلات الفلسطينية قسراً، وتكريس سياسة السيطرة على الأرض تحت غطاء كامل من جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
