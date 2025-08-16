الصحة بغزة: 70 شهيداً و385 مصاباً في آخر 24 ساعة

استشهد 70 شخصا وأصيب زهاء 400 آخرون بنيران الاحتلال في غزة في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الإبادة إلى 217,557 شهيداً وجريحًا بدء الحرب على غزة.

وأفادت الصحة في بيان حول التقرير الإحصائي اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 70 شهيدًا (بينهم 8 شهداء انتشال)، و385 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 61,897 شهيدا و155,660 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023

وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 بلغت 10,362 شهيدا و43,619 إصابة.

وذكرت الصحة أن حصيلة ضحايا "لقمة العيش" المجوّعين الذين قضوا برصاص الاحتلال قرب نقاط توزيع المساعدات الإنسانية المزعومة ارتفعت إلى 1924 شهيدا وأكثر من 14,288 إصابة، حيث استقبلت المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية 26 شهيدًا و 175 إصابة.

وأكدت الصحة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين