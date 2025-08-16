الدفاع المدني: نحن أمام واقع صعب وما يجري في حي الزيتون عملية إبادة

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، أنَّ ما يجري في حي الزيتون عملية إبادة، مشيرًا إلى أنَّ قوات الاحتلال تستخدم الروبوتات في تفجير المساكن بالحي، وتواصل ارتكاب المجازر وقصف البنايات المأهولة بالسكان.

وأوضح بصل في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنَّ طواقم الدفاع المدني لا تستطيع التعامل مع المصابين في حي الزيتون،لافتًا إلى أنّ نحو 50 ألف مواطن لا يزالون في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضاف، " لم يعد لسكان مدينة غزة أي مكان للنزوح إليه، ولا مقومات حياة في مدينة غزة ونحن أمام واقع صعب وكارثي".

وشدد بصل على أنَّ قوات الاحتلال تبيد مدينة غزة ولا قدرات للطواقم لحماية المواطنين.

وتابع، " لا خيار أمام مواطني غزة سوى الموت".

وفي تصريحات سابقة، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم منذ 6 أيام بتسوية حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالأرض مدمّرة نحو 400 منزل حتى الساعة.

وأوضح الأورومتوسطي، أنَّ "إسرائيل" تدمر حي الزيتون أكبر أحياء مدينة غزة وتهجّر سكانه قسرًا. ووثق الأورومتوسطي استخدام الاحتلال بشكل مكثف للروبوتات المتفجرة في تدمير المربعات السكنية بالإضافة لمئات الغارات الجوية وقذائف المدفعية.

وأشار إلى أنَّ الهجوم على حي الزيتون يأتي ضمن هجوم أوسع لتدمير محافظة غزة على غرار ما جرى في محافظات رفح وشمال غزة وخانيونس.

ولفت الأورومتوسطي، إلى أنَّ الفريق الميداني تلقى معلومات عن وجود جثث لمدنيين في المناطق المستهدفة دون إمكانية انتشالها بسبب استمرار القصف.

وأكد، أنَّ "إسرائيل" تنتهج سياسة مسح المدن في قطاع غزة والقضاء على سكانها وتهجير من ينجو منهم قسرًا في إطار جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف، أنَّ "تصعيد "إسرائيل" للإبادة الجماعية لإحكام السيطرة العسكرية على محافظة غزة ينذر بارتكاب مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين".

وشدد المرصد الحقوقي على أنَّ جميع الدول والكيانات ذات العلاقة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدًا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين